Trump vence eleição no Alasca e chega a 217 delegados

Resultado do republicano não altera vitória de Joe Biden, que é projetado pela imprensa americana como vencedor da corrida à Casa Branca

Wikimedia Commons Gage Skidmore Arizona, Carolina do Norte e Geórgia seguem apurando os votos da eleição presidencial.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu a disputa pela presidência no estado do Alasca segundo dados da imprensa norte-americana divulgados nesta quarta-feira, 11. Com a vitória, o republicano conquista três delegados que são atribuídos ao estado e chega à marca de 217 votos no colégio eleitoral. Entretanto, o resultado positivo no Alasca não é capaz de reverter a vitória de Joe Biden, que já soma 279 delegados, nove a mais do que os 270 necessários para vencer a eleição.

A votação ainda segue indefinida em outros três estados. São eles o Arizona, a Geórgia e a Carolina do Norte. Biden está à frente nos dois primeiros e Trump lidera no último. Além de uma vitória na eleição presidencial, os republicanos reelegeram o senador Dan Sullivan, que derrotou o candidato independente All Gross, que era apoiado pelos democratas. Com isso, os republicanos possuem 50 senadores enquanto que os democratas têm 48. Os dois restantes serão definidos no segundo turno, na Geórgia, que está marcado para janeiro de 2021.

*Com informações do Estadão Conteúdo