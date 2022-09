Tubarão de dois metros da ‘mortal’ para dentro de barco nos EUA e desespera tripulantes

Pescadores passam bem e animal foi devolvido para o mar após receber os cuidados necessários

Reprodução/Facebook/@Sea Ventures Charters Tubarão pulou dentro de um barco mas está bem e foi devolvido ao mar



Um grupo de pescadores do Maine, Estados Unidos, foi pego de surpresa no dia 27 de agosto quando pescavam. Eles foram surpreendidos por um tubarão que mordeu a isca e deu um ‘mortal’ para dentro do barco em que estavam. O momento foi registrado por uma câmera e compartilhado no Facebook do Sea Ventures Charters. Segundo a publicação, todos estavam curtindo a acrobacia que o animal estava fazendo quando foram pegos de surpresa por seu pulo. O tubarão de dois metros causou pânico dos pescadores que abandonaram o lugar correndo, com exceção de um que ficou encurralado. “Uma experiência única na vida! Felizmente, ninguém a bordo ficou ferido!”, dizia a publicação, que também informava que o animal foi “medido, marcado, empurrado em direção à porta do gio e liberado”. Os responsáveis pela postagem, fizeram um agradecimento pelo trabalho prestado. “Dave e Cameron fizeram um trabalho incrível mantendo as pessoas e o tubarão seguras”, eles também deixaram felicitações para “Chris Kingsbury e sua banda de garotos por sua cabeça fria, assistência e este vídeo incrível”.