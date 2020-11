Turquia registra novo terremoto dias após tremor que deixou 115 mortos

Dessa vez, o terremoto na costa do Mar Egeu foi de 4,8 graus na escala Richter e não causou mortes ou feridos, apesar da população local ter entrado em pânico

EFE/EPA/Mehmet Emin Menguarslan O tremor do último dia 30 causou o desabamento de 17 edifícios e a morte de mais de uma centena de pessoas



Nesta quarta-feira (11), um terremoto de 4,8 graus na escala Richter foi registrado na costa do mar Egeu, na Turquia. Segundo os dados divulgados pelo observatório sismográfico de Kandilli, o abalo ocorreu às 3h49 do horário de Brasília. As equipes de resgate deslocadas para a região indicaram não haver registro de feridos ou mortos, apesar da população local ter entrado em pânico temendo uma nova tragédia. No último dia 30, um tremor de 6,8 graus na mesma região provocou a morte de 115 pessoas, além de ter deixado mais de mil feridos e causado o colapso de 17 edifícios. Na ocasião, o adolescente Idil Sirin chegou a passar 58 horas preso sob os escombros de um prédio antes de ser resgatado. Situação semelhante foi vivida por uma menina de três anos, Elif Perinçek, que enfrentou 65 horas de espera.

*Com informações da EFE