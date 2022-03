Ucrânia acusa Rússia de raptar mais de 2 mil crianças da região de Donbass

A promotora-geral da Ucrânia, Irina Venediktova, disse nesta terça-feira, 22, que 2.389 crianças foram raptadas por forças russas. A informação já tinha circulado na segunda-feira após uma declaração do Ministério das Relações Exteriores. Segundo Venediktova, isso é “uma violação grosseira do direito internacional” e há uma investigação em andamento. Por meio de uma publicação no twitter, a promotora declarou: “As forças russas não estão apenas atacando e matando nossas crianças, mas também movendo-as à força para a RF. A investigação está em andamento sobre a transferência forçada de 2.389 crianças de territórios temporariamente ocupados da Ucrânia para a Rússia.”. A Embaixada dos Estados Unidos em Kiev também divulgou essa informação sobre a retirada à força de crianças da Ucrânia. Em entrevista a jornais internacionais, a embaixada declarou: “Isso não é assistência, é sequestro”.

Russian forces are not only targeting and killing our children, but also forcibly moving them to the RF. Investigation is ongoing on the forcible transfer of 2,389 children from temporarily occupied territories of Ukraine to Russia. @MFA_Ukraine #RussianWarCrimes

