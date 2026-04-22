Ucrânia propõe à Turquia que sedie uma cúpula entre Zelensky e Putin

Há semanas, Zelenski vem insistindo que é necessária uma cúpula no nível de chefes de Estado para acordar de uma vez por todas o fim da guerra com a Rússia

EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andri Sibiga, afirmou nesta quarta-feira que as autoridades ucranianas solicitaram à Turquia que sedie uma cúpula entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, para avançar no processo de paz na Ucrânia, ressaltando a importância de dar passos nessa direção e indicando que Kiev está aberta ao encontro, desde que não ocorra na Rússia nem na Bielorrússia.

“Defendemos uma reunião diplomática entre o presidente Zelenski e Putin para impulsionar uma nova dinâmica. Já perguntamos isso aos turcos e a outras capitais”, indicou o ministro das Relações Exteriores em declarações divulgadas pela agência Ukrinform.

Nesse sentido, ele enfatizou que a Ucrânia está aberta a que a cúpula seja realizada em outro país, exceto na Rússia ou na Bielorrússia. “Se alguma outra capital, além de Moscou e da Bielorrússia, organizar tal reunião, nós compareceremos. E isso é importante para nós”, afirmou.

Há semanas, Zelenski vem insistindo que é necessária uma cúpula no nível de chefes de Estado para acordar de uma vez por todas o fim da guerra com a Rússia.

“São necessárias reuniões no nível dos líderes para realmente resolver tudo”, avaliou o presidente ucraniano no final de março, ressaltando que o mais importante é estabelecer “garantias de segurança” que permitam vislumbrar o fim da guerra, uma vez que as iniciativas diplomáticas tripartites, com a mediação dos Estados Unidos, estagnaram após a guerra lançada contra o Irã no final de fevereiro.

*via Estadão Conteúdo