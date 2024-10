Ucrânia retira tropas de Vuhledar após dois anos de resistência

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu a gravidade da situação no leste do país e fez um apelo por mais apoio dos aliados ocidentais

Sergei SUPINSKY / AFP Antes da retirada, soldados ucranianos descreveram um ambiente caótico, onde a única rota de fuga estava sob controle russo



As forças ucranianas deixaram suas posições defensivas em Vuhledar, na região de Donetsk, após mais de dois anos e meio de resistência contra os ataques da Rússia. Com essa retirada, observadores militares indicam que a cidade agora está sob controle russo, o que representa uma nova vitória para as tropas de Moscou no conflito. O grupo de tropas Khortytsia revelou que a decisão de abandonar a área foi tomada para proteger tanto os soldados quanto o equipamento militar, diante da iminente ameaça de cerco.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Vuhledar, que era vista como um importante bastião de defesa para a Ucrânia, enfrentava um cerco crescente, tornando a manutenção do controle cada vez mais desafiadora. Antes do início da guerra, a cidade contava com uma população de aproximadamente 14 mil habitantes e era um ponto estratégico para os ucranianos, permitindo a realização de ataques contra as forças russas. No entanto, a situação se deteriorou nos últimos meses, com o aumento do efetivo russo na região.

Antes da retirada, relatos de soldados ucranianos descreveram um ambiente caótico, onde a única rota de fuga estava sob controle russo e constantemente atacada. A conquista de Vuhledar se junta a outras vitórias militares da Rússia em Donetsk, o que pode facilitar a captura de Pokrovsk, um local crucial para o abastecimento das tropas. Essa sequência de eventos levanta preocupações sobre a continuidade da resistência ucraniana na região.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reconheceu a gravidade da situação no leste do país e fez um apelo por mais apoio dos aliados ocidentais. A necessidade de assistência internacional se torna cada vez mais urgente, à medida que as forças ucranianas enfrentam desafios significativos em sua luta contra a invasão russa. A retirada de Vuhledar marca um ponto crítico na dinâmica do conflito, refletindo as dificuldades enfrentadas pelas tropas ucranianas em manter suas posições estratégicas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira