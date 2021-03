Uruguai chega a 75 mil casos de coronavírus e tem recorde de ocupação de UTIs

País tem registrado uma nova onda de infecções, totalizando 10.923; o número total de mortos é de 740

EFE/Raúl Martínez Contaminações do coronavírus estão em alta no Uruguai



O Uruguai superou nesta quarta-feira, 17, a marca de 75 mil casos de coronavírus (75.138) acumulados desde o começo da pandemia, há pouco mais de um ano, e quebrou o recorde nacional de pacientes em unidades de terapia intensiva, com 143. O Sistema Nacional de Emergência (Sinae) confirmou 1.389 novos contágios, totalizando 10.923 infecções ativas, e mais 15 mortes, o que elevou o total de vítimas a 740. O Uruguai está passando por um ressurgimento contágio, com vários dias consecutivos registrando acima de 1 mil casos. A exceção foi ontem, quando as autoridades relataram 916, e no domingo houve o recorde de 1.587 notificações. Até as 22h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 223.169 pessoas haviam recebido a primeira dose da CoronaVac ou da vacina da Pfizer, as únicas que chegaram ao país. Isso representa 6,36% da população.

*Com informações EFE