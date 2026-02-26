Jovem Pan > Notícias > Mundo > Uruguai é o primeiro país a aprovar acordo entre UE-Mercosul; Argentina também ratifica

Uruguai é o primeiro país a aprovar acordo entre UE-Mercosul; Argentina também ratifica

Decisão aconteceu após a Câmara dos Deputados uruguaia ratificar a medida; Argentina também deve confirmar nesta quinta-feira (26)

  • 26/02/2026 14h57 - Atualizado em 26/02/2026 16h05
LUIS ACOSTA / AFP Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Mario Lubetkin Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Mario Lubetkin, afirma que acordo 'é histórico' e 'um sinal' para a Europa

O Uruguai tornou-se o primeiro país a aprovar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia nesta quinta-feira (26), após sua aprovação pelo Congresso. O Congresso argentino também aprovou, momentos depois, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia ao concluir o trâmite legislativo com a aprovação no Senado. A Argentina foi o segundo país, depois do Uruguai, a ratificar o acordo Mercosul-UE.

A Câmara dos Deputados do Uruguai aprovou o acordo por 91 votos a 2, um dia após o Senado tê-lo ratificado por unanimidade. A Argentina também deve ratificar o acordo nesta quinta-feira, assinado em janeiro em Assunção após mais de 25 anos de negociações.

Já na Argentina, com 69 votos a favor, 3 contra e nenhuma abstenção, o Senado concluiu o processo de ratificação parlamentar do acordo assinado em 17 de janeiro, em Assunção. A decisão eliminará tarifas sobre mais de 90% do comércio bilateral entre os dois blocos, que reúnem 30% do Produto Interno Bruto mundial e mais de 700 milhões de consumidores.

Brasil e Paraguai, os outros dois membros plenos do bloco sul-americano, concluirão o processo de ratificação parlamentar nos próximos dias.

“É histórico” e “um sinal” para a Europa, disse o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Mario Lubetkin, após acompanhar a votação.

O acordo gerou forte preocupação em diversos países europeus, liderados pela França, que encaminhou o documento à Justiça europeia em janeiro, suspendendo sua implementação formal. No entanto, a UE pode decidir implementá-lo de forma provisória.

A preocupação da França e de outros países europeus concentra-se no impacto que a implementação da gigantesca zona de livre comércio pode ter sobre sua agricultura e pecuária.

Dentro do Mercosul, o tratado tem amplo apoio, apesar das reservas de alguns setores industriais e outros, como a indústria vinícola. Apesar das dúvidas persistentes sobre as quotas de exportação, que serão definidas em negociações internas entre os dois blocos, os quatro países sul-americanos concluirão sua tramitação parlamentar nos próximos dias.

Uma vez implementado, o acordo criará a maior zona de livre comércio do mundo ao eliminar progressivamente as tarifas e abrir as quotas de exportação de bens e serviços entre os 27 Estados-membros da União Europeia e os quatro membros fundadores do Mercosul, um mercado que abrange mais de 700 milhões de pessoas.

O acordo permitirá que os países da União Europeia exportem automóveis, máquinas, vinhos e bebidas alcoólicas para o Mercosul em condições mais favoráveis. Por sua vez, os quatro países sul-americanos terão mais facilidade para vender carne, açúcar, arroz, mel e soja, entre outros produtos, para a Europa.

*Com informações da AFP

