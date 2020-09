EUA: Vacina da Johnson & Johnson começa a ser testada em larga escala

Este será o quarto ensaio da 3ª fase (a última antes da aprovação final, caso se mostre eficaz e segura) e tem como objetivo verificar se esta vacina pode prevenir os sintomas da Covid-19 com uma única dose

A vacina contra o novo coronavírus que está sendo desenvolvida pela Janssen Pharmaceuticals, do grupo Johnson & Johnson, começará a ser testada em grande escala nos Estados Unidos, com cerca de 60 mil voluntários. Desta forma, este será o quarto ensaio da 3ª fase (a última antes da aprovação final, caso se mostre eficaz e segura) e tem como objetivo verificar se esta vacina pode prevenir os sintomas da Covid-19 com uma única dose, de acordo com o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas (NIAID, na sigla em inglês) dos EUA. As pesquisas e os testes clínicos desta vacina são conduzidos pela Janssen, mas contam com a participação de diversos institutos e centros de pesquisa americanos.

Nos Estados Unidos, quatro candidatas a vacina contra a Covid-19 já estão na terceira fase de testes clínicos, o que, segundo o diretor do NIAID, Anthony Stephen Fauci, é “um feito sem precedentes”, já que se passaram apenas oito meses desde que o vírus SARS-CoV-2, responsável pela doença, foi identificado. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira pelo NIAID, o diretor do instituto observou que vários tipos de vacinas são provavelmente necessários para atender à demanda global, e enfatizou que a “candidata” que está sendo testada pela Janssen já demonstrou ser “promissora’.

Uma vez concluída a terceira fase, a vacina pode ser licenciada, fabricada e comercializada em larga escala, dando início a uma quarta fase, na qual são ativados diferentes sistemas de vigilância para testar a segurança e a eficácia do produto de forma praticamente contínua.

*Com informações da Agência EFE