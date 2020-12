Vacina da Pfizer/BioNTech é considerada eficaz pelo FDA e pode ser aprovada em breve nos EUA

É possível que, nos próximos dias, o imunizante esteja disponível para americanos de 16 anos ou mais

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/10/2020 A vacina da Pfizer/BioNTech teve seu uso aprovado no Reino Unido e iniciou aplicação nesta terça



O FDA (Food and Drug Administration), órgão americano equivalente à Anvisa, anunciou nesta terça-feira, 8, que os dados apresentados pela Pfizer/BioNTech sobre a potencial vacina contra a Covid-19 é eficaz e estavam de acordo com as suas orientações para uso emergencial nos Estados Unidos. Com isso, é possível que nos próximos dias o imunizante esteja disponível para americanos de 16 anos ou mais. As informações foram divulgadas em documentos preliminares, antes da reunião de quinta-feira, 10. Esse encontro deve ser decisivo para definir, junto a especialistas externos, se o uso emergencial da vacina vai ser autorizado nos EUA. As expectativas são de que isso seja decidido ainda em 2020.

A vacina da Pfizer/BioNTech teve seu uso aprovado no Reino Unido para idosos acima de 80 anos, moradores de casas de repouso e profissionais da área da saúde. Na manhã desta terça-feira, 7, Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira pessoa a receber o imunizante no Ocidente. Ela, que vai fazer 91 anos na semana que vem, disse que a vacina foi o “melhor presente de aniversário antecipado”. “Eu me sinto tão privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19. É o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar porque significa que posso finalmente esperar passar um tempo com meu família e amigos no Ano Novo, depois de passar a maior parte do ano sozinha”, disse.