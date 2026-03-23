Veja vídeo da colisão entre avião e um caminhão de bombeiros em aeroporto de NY

O acidente matou o piloto e o copiloto da aeronave e outras 13 pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos

AFP Movimentação na pista do aeroporto LaGuardia após a colisão



Um vídeo divulgado pela NBC das câmeras de segurança do Aeroporto LaGuardia, em Nova York, mostra o momento em que um avião colidiu com um caminhão de bombeiros na pista do aeroporto na noite deste domingo (22).

O piloto e o copiloto morreram na colisão, segundo veículos de imprensa dos Estados Unidos, como CNN e NBC. Outras 13 pessoas — incluindo 11 passageiros e dois socorristas — foram levadas ao hospital com ferimentos, de acordo com a emissora ABC.

A aeronave, operada pela Jazz Aviation, parceira regional da Air Canada, atingiu um caminhão de combate a incêndios na pista 4 por volta das 23h40 de domingo (00h40 de segunda-feira em Brasília), enquanto o veículo se dirigia a outra ocorrência, informou a autoridade portuária de Nova York.

Uma lista preliminar indicava 76 pessoas a bordo, incluindo quatro tripulantes, segundo a Jazz Aviation.

As autoridades de aviação dos EUA ordenaram a suspensão de todos os voos no aeroporto, alertando para alta probabilidade de interrupção prolongada. “O aeroporto está atualmente fechado para facilitar a resposta de emergência e permitir uma investigação completa”, informou a autoridade portuária em comunicado. Os protocolos de emergência foram “ativados imediatamente”, acrescentou.

Veja vídeo da colisão:

Colisão na pista

O National Transportation Safety Board informou que enviou uma equipe ao local para apurar as causas do acidente. A Jazz Aviation disse que o voo envolvido foi o AC8646, operado por um jato CRJ-900 que havia partido de Montreal com destino a Nova York.

A plataforma de monitoramento FlightRadar24 informou que o avião “estava taxiando na pista quando atingiu” o veículo de resgate que cruzava seu caminho. A agência de gestão de emergências de Nova York alertou a população para esperar cancelamentos, bloqueios de vias e atrasos no trânsito nas proximidades do aeroporto, recomendando rotas alternativas.

*Com informações da AFP