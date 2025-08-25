Venezuela anuncia operação antidrogas enquanto EUA acusa Maduro de tráfico

Presidente venezuelano, no entanto, denuncia uma ‘ameaça’ e abriu o registro militar para ampliar suas fileiras após três destróieres lançadores de mísseis americanos serem direcionados a costa do país

EFE/ Palácio Miraflores Mobilização coincide com a acusação dos Estados Unidos contra Maduro e colaboradores próximos de seu governo



A Venezuela anunciou, nesta segunda-feira (25), o desdobramento de 15.000 membros de suas forças de segurança na fronteira com a Colômbia para operações contra o tráfico de drogas, em um momento em que os Estados Unidos acusam o presidente Nicolás Maduro de liderar um cartel de drogas. Três destróieres lançadores de mísseis dos Estados Unidos estão previstos para se posicionar em águas internacionais nos próximos dias, em frente ao litoral da Venezuela, para o que Washington assegura serem operações contra o tráfico de drogas internacional. Maduro, no entanto, denuncia uma “ameaça” e abriu o registro militar para ampliar suas fileiras. A mobilização coincide com a acusação dos Estados Unidos contra Maduro e colaboradores próximos de seu governo, como seu ministro do Interior, Diosdado Cabello, de pertencer a uma suposta organização do narcotráfico batizada de Cartel dos Sóis.

Oferecem 50 e 25 milhões de dólares (135 e 270 milhões de reais), respectivamente, por informações que levem à sua captura. “Por que não posicionam aqui suas frotas, seus aviões para lutar contra os 87% das drogas que saem da Colômbia?”, questionou Cabello enquanto apontava no mapa o oceano Pacífico e citava números de um suposto relatório da ONU. “Eles posicionam e estão preocupados com o lugar de onde supostamente sai 5%”. Cabello anunciou em coletiva de imprensa um “reforço operacional” nos estados de Zulia e Táchira, na fronteira com a Colômbia. Maduro “ordenou em uma primeira fase a mobilização de 15.000 homens e mulheres”, disse o ministro.

“Aqui sim combatemos o tráfico de drogas, aqui sim combatemos as facções criminosas em todas as frentes”, acrescentou após anunciar a apreensão de 52,7 toneladas de drogas até agora em 2025, entre 70% e 80% do que diz ser traficado através da Venezuela. “O tráfico de drogas não tem vínculos conosco”, insistiu Cabello, que acusa a oposição de apoiar operações do tráfico colombiano.

