Venezuela chama declaração de Trump sobre seu espaço aéreo de ‘ameaça colonialista’

A Venezuela classificou neste sábado (29) como uma “ameaça colonialista” a declaração do presidente americano, Donald Trump, que alertou para um possível “fechamento total” do espaço aéreo venezuelano. A resposta foi divulgada em comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores. No texto, o chanceler Yvan Gil afirma que a advertência dos Estados Unidos representa “uma agressão extravagante, ilegal e injustificada” contra a soberania e o povo venezuelano.

Mais cedo, Trump disse que o espaço aéreo “sobre e ao redor da Venezuela” deveria ser considerado completamente fechado, em meio à intensificação das tensões entre Washington e o governo de Nicolás Maduro.

A chancelaria venezuelana não detalhou quais medidas pretende adotar após a declaração do presidente americano.

*Com informações da AFP