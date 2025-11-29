Jovem Pan > Notícias > Mundo > Venezuela chama declaração de Trump sobre seu espaço aéreo de ‘ameaça colonialista’

Venezuela chama declaração de Trump sobre seu espaço aéreo de ‘ameaça colonialista’

Regime de Nicolás Maduro classificou declaração de Donald Trump como ‘agressão ilegal’ e ataque à soberania do país

  • Por Jovem Pan
  • 29/11/2025 16h56 - Atualizado em 29/11/2025 17h02
Federico Parra/AFP Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, discursa durante cerimônia militar em Fuerte Tiuna, em Caracas O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, discursa durante cerimônia militar em Fuerte Tiuna, em Caracas

A Venezuela classificou neste sábado (29) como uma “ameaça colonialista” a declaração do presidente americano, Donald Trump, que alertou para um possível “fechamento total” do espaço aéreo venezuelano. A resposta foi divulgada em comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores. No texto, o chanceler Yvan Gil afirma que a advertência dos Estados Unidos representa “uma agressão extravagante, ilegal e injustificada” contra a soberania e o povo venezuelano.

Mais cedo, Trump disse que o espaço aéreo “sobre e ao redor da Venezuela” deveria ser considerado completamente fechado, em meio à intensificação das tensões entre Washington e o governo de Nicolás Maduro.

A chancelaria venezuelana não detalhou quais medidas pretende adotar após a declaração do presidente americano.

*Com informações da AFP

