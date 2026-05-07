Vídeo mostra capitão anunciando primeira morte suspeita de hantavírus em cruzeiro; veja

Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (6) mostra o momento em que o capitão de um cruzeiro de luxo anuncia a primeira morte a bordo do navio MV Hondius, em meio à suspeita de um surto de hantavírus durante a viagem entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde.

No registro, o comandante Jan Dobrogowski informa aos passageiros que um homem holandês de 70 anos havia morrido no dia anterior. Segundo ele, a comunicação fazia parte do protocolo da embarcação, mas a situação estaria sob controle.

Na gravação, o capitão afirma que a morte não estava relacionada a uma doença infecciosa e tenta tranquilizar os ocupantes do navio.

“Por mais trágico que seja, acreditamos que foi por causas naturais. E também, quaisquer problemas de saúde que ele estivesse enfrentando, segundo o médico, não eram infecciosos, então o navio está seguro nesse aspecto”, disse Dobrogowski.

O vídeo foi gravado pelo blogueiro de viagens turco Ruhi Cenet, um dos passageiros do cruzeiro. Ele relatou surpresa ao perceber que a rotina da embarcação continuou normalmente após o anúncio da morte.

“O médico me diz que não estamos infectados”, afirmou o capitão no comunicado aos passageiros, sem imaginar que semanas depois o próprio médico britânico do navio estaria em estado grave.

Cenet criticou a condução do caso pela tripulação. “Nem sequer consideraram a possibilidade de que fosse uma doença tão contagiosa. Não levaram o problema suficientemente a sério”, afirmou.

Dias depois, a esposa do primeiro passageiro morto também morreu e testou positivo para hantavírus, aumentando a suspeita de surto a bordo. Outro passageiro morreu no início de maio, enquanto ocupantes seguem internados em estado grave.