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Vídeo mostra capitão anunciando primeira morte suspeita de hantavírus em cruzeiro; veja

Passageiro gravou comunicado em que o comandante afirmou, ainda sem confirmação da doença, que a morte havia ocorrido por causas naturais

  • Por Jovem Pan*
  • 07/05/2026 07h01 - Atualizado em 07/05/2026 07h06
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Reprodução / Redes sociais Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (6) mostrou o momento em que o capitão do cruzeiro MV Hondius anunciou a morte de um passageiro durante a viagem. Nas imagens, gravadas em 12 de abril, o comandante Jan Dobrogowski afirma que o turista teria morrido “por causas naturais” e garante que o navio estava seguro. No registro, o comandante Jan Dobrogowski informa aos passageiros que um homem holandês de 70 anos havia morrido no dia anterior.

Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (6) mostra o momento em que o capitão de um cruzeiro de luxo anuncia a primeira morte a bordo do navio MV Hondius, em meio à suspeita de um surto de hantavírus durante a viagem entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde.

No registro, o comandante Jan Dobrogowski informa aos passageiros que um homem holandês de 70 anos havia morrido no dia anterior. Segundo ele, a comunicação fazia parte do protocolo da embarcação, mas a situação estaria sob controle.

Na gravação, o capitão afirma que a morte não estava relacionada a uma doença infecciosa e tenta tranquilizar os ocupantes do navio.

“Por mais trágico que seja, acreditamos que foi por causas naturais. E também, quaisquer problemas de saúde que ele estivesse enfrentando, segundo o médico, não eram infecciosos, então o navio está seguro nesse aspecto”, disse Dobrogowski.

O vídeo foi gravado pelo blogueiro de viagens turco Ruhi Cenet, um dos passageiros do cruzeiro. Ele relatou surpresa ao perceber que a rotina da embarcação continuou normalmente após o anúncio da morte.

“O médico me diz que não estamos infectados”, afirmou o capitão no comunicado aos passageiros, sem imaginar que semanas depois o próprio médico britânico do navio estaria em estado grave.

Cenet criticou a condução do caso pela tripulação. “Nem sequer consideraram a possibilidade de que fosse uma doença tão contagiosa. Não levaram o problema suficientemente a sério”, afirmou.

Dias depois, a esposa do primeiro passageiro morto também morreu e testou positivo para hantavírus, aumentando a suspeita de surto a bordo. Outro passageiro morreu no início de maio, enquanto ocupantes seguem internados em estado grave.

Entenda

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou no domingo (3) três mortes relacionadas a um possível surto de infecção por hantavírus em um navio de cruzeiro no Atlântico.

vírus é transmitido por roedores e pode causar doenças respiratórias graves, com risco de evolução fatal. O surto ocorreu no MV Hondius, que viajava de Ushuaia, na Argentina, para Cabo Verde.

“Embora seja raro, o hantavírus pode ser transmitido de uma pessoa para outra e provocar doenças respiratórias graves”, indicou a OMS.

As autoridades de saúde informaram que o caso segue sob investigação detalhada. De acordo com a OMS, estão sendo conduzidas análises laboratoriais adicionais, além de estudos epidemiológicos para entender melhor a possível transmissão do vírus.

“Os passageiros e a tripulação estão recebendo cuidados médicos. A sequenciação do vírus também está sendo realizada”, acrescentou a organização.

O que é o hantavírus?

De acordo com o Ministério da Saúde, a hantavirose é uma zoonose viral aguda que, no Brasil, se manifesta principalmente na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), um quadro grave que pode comprometer o sistema respiratório e cardiovascular.

O vírus pertence à família Hantaviridae e tem como reservatórios naturais roedores silvestres, que eliminam o agente infeccioso pela urina, fezes e saliva sem apresentar sintomas ao longo da vida.

transmissão para humanos ocorre, na maioria dos casos, pela inalação de aerossóis contaminados a partir das excretas desses animais. Também pode acontecer por contato direto com mucosas — como olhos, boca e nariz —, por ferimentos na pele ou mordidas de roedores. Embora rara, a transmissão entre pessoas já foi registrada em países como Argentina e Chile, associada a um tipo específico do vírus.

 
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*Com informações da AFP

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