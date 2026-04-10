Vídeo mostra como será a reentrada da missão Artemis II na Terra; assista

Astronautas devem pousar na água na costa da Califórnia por volta das 21h desta sexta-feira (10)

JIM WATSON / AFP Espaçonave Orion



A cápsula Orion, que transporta os americanos Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, além do canadense Jeremy Hansen, percorreu mais de 406 mil quilômetros — distância maior do que qualquer outra tripulação já alcançou. O pouso está previsto para as 17h07, horário local de San Diego (às 21h07 no horário de Brasília), no Oceano Pacífico.

A amerrissagem coroará uma missão executada com perfeição até o momento e representará um marco para a NASA: o primeiro retorno seguro de astronautas ao espaço desde o fim do programa Apollo, em 1972, após anos de atrasos e incertezas.

O principal desafio será a reentrada atmosférica. O escudo térmico da Orion precisará resistir a temperaturas de até 2.700 °C geradas pelo atrito com a atmosfera. “Passar pela atmosfera como uma bola de fogo” será uma experiência marcante, confessou o piloto Victor Glover no início da semana, admitindo que sente apreensão desde que foi selecionado para a tripulação, em 2023.

Veja vídeo da simulação do pouso