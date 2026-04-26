Vídeo: Veja o momento em que Trump é retirado de jantar após ataque a tiros

Nas imagens, é possível ver Trump interagindo com um homem quando o Serviço Secreto entra correndo para tirá-lo do local

Reprodução/X/@RpsAgainstTrump Trump é retirado às pressas de jantar com jornalistas e correspondentes



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é retirado às pressas de um jantar com jornalistas e correspondentes, realizado neste sábado (25) no hotel Hilton, em Washingto. Nas imagens, é possível ver Trump interagindo com um homem quando o Serviço Secreto entra correndo para tirá-lo do local.

BREAKING: Trump and several Cabinet members rushed out of the WHCA dinner after a security incident. pic.twitter.com/6X1CxIO80M — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

Um outro vídeo, compartilhado pelo próprio presidente norte-americano, mostra o suspeito, que está detido, passando correndo pelos agentes de segurança que, aparentemente, disparam contra o homem. O suspeito ainda não teve a identidade revelada, mas, segundo Trump, isso deve mudar nas próximas horas. Em coletiva depois do ocorrido, ele chegou a dizer que o homem era um “lobo solitário” e que ele “estava doente”. O suspeito seria um morador da Califórnia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um jantar para a imprensa em Washington, após ataque a tiros. Segundo publicação do FBI em Washington na rede X, um suspeito foi detido. Além de Trump, o vice-presidente, J.D. Vance e a primeira-dama, Melania Trump, também foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto. Altos estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas.

Segundo apurou a Jovem Pan, Donald Trump planejava discursar por 40 minutos no evento que contava com mais de 400 jornalistas.

Em nota, na rede social Truth Social, o presidente elogiou o Serviço Secreto. “O Serviço Secreto e as forças policiais fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que “deixássemos o show continuar”, mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais. Eles tomarão uma decisão em breve”, escreveu.

Um outra publicação, mostra o suspeito, que não teve a identidade revelada, detido pelos agentes de segurança.