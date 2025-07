Wall Street Journal diz que vai se defender ‘vigorosamente’ após anúncio de processo por parte de Trump

Ação foi apresentada um dia após a publicação de uma reportagem que menciona uma suposta carta de aniversário escrita por Trump em 2003 ao financista Jeffrey Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu um processo por difamação e calúnia contra o jornal Wall Street Journal



O Wall Street Journal anunciou nesta sexta-feira (18) que se defenderá “vigorosamente” após o processo de difusão apresentado pelo presidente americano Donald Trump pela publicação de um artigo sobre uma carta que ele teria escrito ao financista Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais.

“Temos plena confiança no rigor e na precisão de nosso trabalho jornalístico e nos defenderemos vigorosamente contra qualquer ação”, disse uma porta-voz do Dow Jones, o grupo proprietário do jornal americano, que faz parte do conglomerado de mídia do magnata Rupert Murdoch.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP