Zelensky afirma que vitória da Ucrânia é uma proteção para Varsóvia e Praga

Presidente ucraniano discursou aos líderes europeus e pediu às capitais ocidentais que forneçam mais armas ao seu exército e apliquem mais sanções à Rússia

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Zelensky pede mais ajuda militar para as potências ocidentais



Durante discurso na Comunidade Política Europeia (CPE) aos líderes europeus, realizado nesta quinta-feira, 6, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que seu país deve lutar contra a invasão da Rússia “para que os tanques russos não avancem sobre Varsóvia ou de novo sobre Praga”. O líder ucraniano falou em uma reunião em Praga de chefes de Estado europeus convocada pelo presidente francês, na qual também pediu às capitais ocidentais que forneçam mais armas ao seu exército e apliquem mais sanções “para castigar o agressor”. Ao todo, 44 líderes da Europa participaram da reunião para apresentar uma frente unida continental contra a Rússia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, destacou a importância do encontro, alegando que “compartilhamos o mesmo continente e enfrentamos os mesmos desafios”. Já o líder francês, Emmanuel Macron, declarou que “trata-se de construir uma unidade estratégica e o objetivo é, acima de tudo, compartilhar a mesma leitura da situação que a Europa enfrenta, para construir também uma estratégia comum”, expressou o presidente francês.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, ressaltou que “é importante reforçar a cooperação solidária além da UE” e apontou que a iniciativa de lançar a CPE é uma “ideia magnífica”. O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, elogiou a possibilidade de construir uma nova estrutura de segurança na Europa. “Isso tem que ser feito sem a Rússia. Não porque não queremos que a Rússia seja parte da Europa, mas porque o presidente Putin se retirou da comunidade europeia”, acrescentou. A agenda desta quinta inclui uma reunião geral dos participantes que serão depois divididos em mesas temáticas para debater temas como paz e segurança, energia e clima, situação econômica e migração e mobilidade. Depois, haverá reuniões bilaterais. Essa encontro vem um dia após a União Europeia impôr novas restrições comerciais à Rússia e ampliar a lista de pessoas a quem se aplica o congelamento de bens e a proibição de viajar para a UE. As novas medidas, publicadas no Diário Oficial da UE, foram tomadas em resposta à anexação de quatro regiões ucranianas por Moscou.

*Com informações da AFP