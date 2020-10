Zuckerberg anuncia mais uma doação milionária para ajudar nas eleições dos EUA

Dono do Facebook doou US$ 100 milhões – equivalente a R$ 560 milhões – após primeira doação de US$ 300 milhões para infraestrutura de votação

EFE/SHAWN THEW Esta é segunda doação anunciada por Zuckerberg



O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou nesta terça-feira, 13, a doação de US$ 100 milhões (equivalente a R$ 560 milhões) para ajudar na infraestrutura das eleições nos Estados Unidos. Essa é a segunda doação milionária anunciada por Zuckerberg para “se assegurar que todos possam votar com segurança”. No começo de setembro, ele e a esposa Priscilla Chan doaram US$ 300 milhões – equivalente a R$ 1,6 bilhão – para a mesma causa. As eleições nos EUA serão realizadas no dia 3 de novembro.

“Com a Covid e a falta de fundos públicos para eleições, há desafios sem precedentes para que os funcionários eleitorais garantam que todos votem com segurança esse ano”, explicou Mark em publicação no Facebook. Segundo ele, o dinheiro doado tem como destino equipamentos de votação, de proteção individual para os trabalhadores e a contratação de novos funcionários. Um dos maiores desafios no país é recrutar pessoas para trabalhar nas urnas, já que a maioria dos voluntários para esse tipo de trabalho faz parte do grupo de risco.

O dinheiro de Zuckerberg e Priscilla é destinado a um centro de tecnologia que redistribui a verba para seções eleitorais que solicitarem a ajuda. Segundo Mark, até o momento, 2,1 mil locais já se aplicaram para receber o apoio. Zuckerberg lembrou que desde a primeira doação, anunciada no mês de setembro, uma série de processos foi registrada para tentar bloquear os fundos alegando “partidarismo”. “Esses fundos servirão para comunidades de todo o país, sejam elas urbanas, rurais e suburbanas, e estão sendo enviadas para organizações não-partidárias”, disse.