Número de imóveis sem luz em SP sobe novamente; são mais de 92 mil no escuro

Por meio de nota, a Enel informou que “a operação da companhia voltou ao padrão de normalidade” e os números registrados nesta segunda-feira (15) não representa necessariamente os afetados pelo vendaval de quarta (10)

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Grande São Paulo enfrenta problemas no fornecimento de energia desde a passagem de ciclone extratropical na quarta-feira (10)



O número de imóveis sem energia na Grande São Paulo subiu novamente na noite desta segunda-feira (15). De acordo com dados do Mapa da Falta de Luz, atualizado pela Enel às 20h36, 92.818 unidades consumidoras estão com o fornecimento interrompido.

Em São Paulo, são 45.494 imóveis sem luz. O número corresponde a 0,78% do total de unidades consumidoras onde o serviço é prestado na capital.

Na região metropolitana, Cotia é a cidade mais afetada, são 22.288 imóveis com fornecimento de energia interrompido (equivalente a 15,74% dos clientes totais do município).

Por meio de nota enviada à Jovem Pan, a Enel Distribuição São Paulo disse que “a operação da companhia voltou ao padrão de normalidade“.

Também informou que “técnicos da distribuidora estão em campo atuando para atender casos registrados nos dias seguintes ao ciclone extratropical, que representam cerca de 0,4% dos clientes na região metropolitana de São Paulo”.

“É importante lembrar ainda que, dada a dimensão da operação em São Paulo, com mais de oito milhões de clientes, os atendimentos estão dentro da normalidade quando a companhia atua no restabelecimento de até, aproximadamente, 50 mil clientes”, afirmou a empresa.

A concessionária ainda disse que “a área de concessão da Enel Distribuição São Paulo conta com mais de 20 vezes da média do Brasil e são diariamente registradas conexões e reconexões por diversos fatores”.

À Jovem Pan, a assessoria de imprensa da Enel acrescentou que os números registrados nesta segunda não representa necessariamente quem ficou sem energia em decorrência do vendaval que atingiu a Grande São Paulo na quarta (10).