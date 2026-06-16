O rompimento da primeira fase do Modernismo e o roteiro para dominar o tema nas provas

Compreenda o movimento literário que quebrou a tradição artística da década de 1920 e saiba identificar os elementos que garantem pontos no Enem

A primeira fase do Modernismo no Brasil representa o momento de maior embate estético e cultural na história da literatura do país. Compreendida entre os anos de 1922 e 1930, essa geração de intelectuais forçou o distanciamento definitivo das influências parnasianas e europeias que dominavam a educação brasileira. O movimento construiu uma identidade artística puramente nacional, pautada na observação do cotidiano, na exaltação do folclore e na rejeição severa das normas gramaticais tradicionais.

As características literárias e a busca pela identidade nacional

O período inicial do movimento literário recebeu o título de “fase de destruição” ou “fase heroica” devido à sua postura antiacadêmica e combativa. Os artistas envolvidos assumiram a responsabilidade de chocar a burguesia e desconstruir os moldes literários engessados do passado. Isso exigia a adoção dos versos livres, sem métrica exata e sem rima, somados ao uso intenso do sarcasmo como ferramenta de crítica social.

Essa nova estruturação estética demandava um compromisso com a fala coloquial do povo brasileiro. Os escritores passaram a retratar o desenvolvimento urbano de cidades em expansão, como São Paulo, e os costumes das regiões do interior do país. Para isso, os textos abandonaram a linguagem elitizada, misturando invenções vocabulares e gírias regionais para criar uma obra que refletisse o comportamento real do cidadão.

Quais os principais autores e as obras que marcaram a primeira fase do Modernismo no Brasil

O núcleo criativo do período foi protagonizado por artistas e pensadores que idealizaram a Semana de Arte Moderna e determinaram os novos rumos da produção nacional. Para o estudante que se prepara para exames, saber exatamente quais os principais autores e as obras que marcaram a primeira fase do Modernismo no Brasil é o primeiro passo na resolução de questões literárias.

O paulista Mário de Andrade desponta como a principal referência, destacando-se com o romance “Macunaíma” (1928), um texto fundamental que absorve a tradição oral e folclórica do país. Na poesia poética, ele quebrou os padrões com a publicação de “Pauliceia Desvairada” (1922). Outro pilar incontestável é Oswald de Andrade, reconhecido por sua escrita provocadora e por redigir o Manifesto Antropófago (1928), além da obra em prosa “Memórias Sentimentais de João Miramar” (1924).

O escritor Manuel Bandeira fecha a trinca das lideranças intelectuais do período. Apesar de não ter comparecido presencialmente aos eventos da Semana de 22, Bandeira cedeu o poema “Os Sapos”, lido em público para criticar abertamente os parnasianos. Mais tarde, ele consolidou sua liberdade narrativa e temática com a publicação de “Libertinagem”, em 1930.

O impacto do movimento e a consolidação do setor cultural

O estrondo causado pela Geração de 1922 ultrapassou as páginas dos livros e reestruturou o cenário da publicação editorial brasileira. A criação de revistas de vanguarda, financiadas de forma independente pelos próprios autores, abriu caminhos para que novos escritores tivessem liberdade absoluta de publicação.

Esse ambiente favoreceu a expansão de um pensamento crítico autônomo, formando um público leitor cada vez mais atento aos desafios sociais e estruturais do Brasil. O conceito de antropofagia, criado por Oswald de Andrade para propor a absorção da cultura externa e sua devolução com características nacionais, tornou-se uma diretriz utilizada até hoje na análise das artes visuais e da música popular.

O mapa das provas e o roteiro de estudos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os vestibulares cobram a habilidade do candidato em reconhecer a ironia literária e os desvios intencionais da norma-padrão presentes nos textos modernistas. O preparo exige uma leitura analítica baseada em três fundamentos centrais.

1. Domínio do contexto histórico republicano

Antes de iniciar a leitura dos poemas, é obrigatório entender o avanço da industrialização, o crescimento demográfico de São Paulo e as falhas políticas da República Velha. Esse embasamento histórico facilita a percepção das críticas presentes nos livros modernistas.

2. Interpretação dos manifestos vanguardistas

A teoria do movimento literário de 1922 está documentada em publicações de intenção. A leitura e a marcação das ideias centrais do Manifesto da Poesia Pau-Brasil garantem a capacidade de identificar o ufanismo crítico que o Enem costuma utilizar nos enunciados.

3. Análise da liberdade estrutural dos textos

Durante as simulações, treine o reconhecimento visual de estrofes irregulares e da falta de pontuação canônica. As bancas avaliadoras exigem a confirmação exata do momento em que o autor opta por quebrar as regras gramaticais em prol da aproximação com a oralidade.

Dúvidas frequentes sobre o período modernista

Qual foi o evento que consolidou o início da primeira fase do Modernismo no país?

O movimento inaugurou suas atividades de maneira oficial durante a Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922 no Theatro Municipal de São Paulo, integrando debates literários, exposições de artes plásticas e apresentações musicais.

Por que o período entre 1922 e 1930 é chamado de fase heroica?

Essa denominação técnica é atribuída à necessidade de confronto do grupo. Os autores precisaram encarar críticas duras da imprensa conservadora, assumindo a difícil tarefa de implodir os padrões clássicos do Parnasianismo e do Simbolismo para fundar uma estética independente.

Oswald e Mário de Andrade eram irmãos ou possuíam grau de parentesco?

Não havia laço familiar entre os escritores. A coincidência do sobrenome é apenas um acaso, mas ambos construíram uma forte aliança profissional na liderança do movimento literário paulista da década de 1920.

O preparo para lidar com as questões voltadas à literatura nacional requer familiaridade com as expressões da época. O candidato com o perfil ideal para obter as notas mais altas nesse segmento concentra sua energia na leitura orgânica das obras originais, associando o peso dos versos com a transformação do pensamento social brasileiro do século XX.