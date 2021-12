Pai agride professor após filha denunciar assédio sexual em sala de aula no interior de SP; assista

O responsável pela garota teria recebido a notícia em um áudio durante uma crise de choro no banheiro da escola; a briga foi filmada por colegas de classe

Reprodução/Youtube/Correio Nogueirense O caso será apurado pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e pela Polícia Civil



Um pai de uma aluna agrediu fisicamente um professor da rede pública de São Paulo após a filha desabafar sobre um caso de assédio sexual. Segundo a garota de 14 anos, o professor de 45 importunava ela e outras colegas de classe durante as aulas da Escola Estadual Professora Lídia Onélia Kalil Aun Crepaldi, em Cosmópolis, no interior do estado. O caso foi filmado por alunos que estavam presentes no episódio e gerou o registro de dois boletins de ocorrência na Delegacia de Cosmópolis, por assédio sexual e lesão corporal. O professor foi afastado do cargo e as denúncias serão apuradas pela Secretaria Estadual de Educação e pela Polícia Civil.

Em entrevista à EPTV, afiliada a Rede Globo, a jovem disse que o professor teria abordado ela e suas amigas durante a aula com afirmações de conotação sexual. “A gente estava conversando, entre eu e as meninas e tinha um amigo meu no meio. Ele [professor] acabou falando assim, que se não tivesse casado, ele transaria comigo. E aí eu fingi que não tinha ouvido, ele falou de novo”, disse ela, que ainda desabafou, afirmando que os casos de assédio eram recorrentes: “Não é a primeira vez que acontece isso, nem só comigo, mas também com outras meninas. De passar a mão no cabelo, ficar apertando na nossa perna, relar na nossa cintura, tendo uma intimidade que não existe entre ele e as alunas.”

A garota também disse que o caso foi informado para a diretora e a coordenadora responsáveis pela escola. Porém, segundo ela, após o episódio, não conseguiu ficar na sala de aula e foi ao banheiro, onde desabafou em ligações e mensagens para o pai e a mãe. “Liguei pra minha mãe chorando, estava desesperada, e ela me ligou, falou com meu pai, meu pai mandou mensagem, eu mandei um áudio pra ele de dentro do banheiro, depois eu fui na sala de novo, pegar minha mochila, e depois fiquei lá no pátio.”

Confira o vídeo: