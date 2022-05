55% da população acreditam que há chance de ocorrer fraude nas eleições deste ano, diz pesquisa

Percepção é maior entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, diz Datafolha; taxa dos que não confiam nas urnas eletrônicas passou de 17 para 24% em dois meses

Nelson Jr./ ASICS/ TSE Presidente Jair Bolsonaro coloca, constantemente, a segurança do sistema eleitoral brasileiro em dúvida



Assim como o presidente Jair Bolsonaro (PL), 55% da população brasileira vê alguma chance de ocorrer fraude nas eleições deste ano. É o que aponta a pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta sexta-feira, 27. Para 34% dos entrevistados, existe muita chance do pleito ser fraudado. Outros 21% acreditam que há um pouco de chance. Por outro lado, 43% afirmam não existir chance disso acontecer. Apenas 2% não souberam responder ou não opinaram. Entre os eleitores do atual mandatário do país, a percepção de 60% deles é de que existe muito risco de fraude, enquanto 21% dizem existir apenas um pouco. Para 16%, não há tal possibilidade. Entre os eleitores de Lula (PT), o cenário é inverso: a maioria, de 57%, descarta a situação, enquanto 21% afirmam ter uma grande possibilidade de fraude; 20% veem pouca. Nos dois recortes, 2% não souberam responder.

Com a proximidade do pleito e com o aumento das críticas desferidas pelo chefe do Executivo às urnas eletrônicas e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a porcentagem daqueles que não confiam no sistema eleitoral passou de 17% em março para 24% este mês. Concomitantemente, caiu de 82% para 73% a taxa dos que confiam no sistema, assim como a dos eleitores que confiam muito abaixou de 47% para 42%. Os que confiam pouco passou de 35% para 31%. Entre os entrevistados, 2% não opiniram. A pesquisa foi feita nos dias 25 e 26 de maio, com 2.556 entrevistados em 181 municípios entre a quarta-feira, 25, e esta quinta-feira, 26. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Contratada pelo jornal Folha de S. Paulo, o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-05166/2022.