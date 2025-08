Adversário político de Eduardo Paes, Cláudio Castro comenta possível candidatura do prefeito ao governo do RJ

Atual mandatário da cidade fluminense tem apresentado fortes indicativos nos bastidores de que concorrerá ao cargo de governador; provável substituto na prefeitura é o atual vice, Eduardo Cavaliere

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Candidato de Cláudio Castro para a sucessão estadual é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil)



O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), se manifestou sobre a possível candidatura do prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), ao governo do estado nas eleições de 2026. A reação de Castro veio após Paes dar fortes indicativos de que concorrerá ao cargo, um movimento já esperado nos bastidores da política do estado. Durante uma reunião com seu secretariado no último fim de semana, Eduardo Paes sinalizou que seu vice, Eduardo Cavaliere, assumirá a prefeitura, tornando-se o prefeito mais jovem da história da cidade. Atualmente, Paes detém esse título, tendo assumido o cargo pela primeira vez aos 38 anos.

Publicamente, Paes tem evitado confirmar suas intenções para 2026, mas nos bastidores, sua candidatura é dada como certa. Para o governador Cláudio Castro, a movimentação de Paes não é novidade. Segundo ele, o prefeito do Rio já demonstrava interesse em disputar o governo do estado desde o início de seu atual mandato. Castro afirmou que, embora seja um direito de qualquer um se candidatar, é preciso avaliar os compromissos firmados com a população.

Enquanto isso, o candidato de Cláudio Castro para a sucessão estadual é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil). A candidatura de Bacellar, inclusive, já recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

