Advogado de Mauro Cid elogia ministros do STF; Dino reage em tom de brincadeira

Cena descontraída durante julgamento da trama golpista arrancou risos no plenário da Primeira Turma

  • Por Uanabia Mariano
  • 02/09/2025 15h58
STF inicia julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado 'Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso', afirmou Dino

O julgamento sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) teve um momento de descontração nesta terça-feira (dois). Durante sua sustentação oral, o advogado Cezar Bitencourt, que defende o tenente-coronel Mauro Cid, elogiou os ministros da Primeira Turma e acabou provocando gargalhadas no plenário.

Bitencourt começou destacando a honra de falar no julgamento e dirigiu elogios ao presidente da Turma, Cristiano Zanin, ressaltando sua trajetória como advogado antes de assumir o posto de ministro. Em seguida, voltou-se ao ministro Luiz Fux. “Ministro Luiz Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas, é uma honra muito grande, uma satisfação imensa”, disse o advogado, arrancando risos do magistrado.

Na sequência, ao cumprimentar o ministro Flávio Dino, foi surpreendido por uma resposta bem-humorada. Dino brincou: “Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso”, provocando gargalhadas entre os presentes. Bitencourt manteve o tom de cortesia e completou: “Vossa excelência está acima disso, veio lá do Norte, com elegância, com sabedoria, tudo que a gente precisa ter.” O episódio ocorreu em meio às discussões sobre a validade da delação premiada de Mauro Cid, peça central no processo em análise pela Corte.

