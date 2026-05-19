Justiça não encontra Mário Frias para intimá-lo em processo sobre filme de Bolsonaro

O deputado federal é alvo de inquérito no STF que apura envio de emenda a ONGs ligadas ao projeto cinematográfico

Bruno Spada / Câmara dos Deputados Mário Frias e mais dois deputados do PL foram denunciados por supostamente custear indiretamente o filme 'Dark Horse'



Oficial de justiça comunicou na segunda-feira (18) que não encontrou o deputado federal Mário Frias (PL-SP) para intimá-lo. O congressista é alvo de investigação que apura o envio de emendas parlamentares a organizações não-governamentais (ONGs) ligadas à produtora GO Up, responsável pelo filme “Dark Horse”, que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Após receber denúncias dos deputados federais Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Tabata Amaral (PSB-SP), o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, em 15 de maio, a abertura de investigação preliminar para apurar o caso.

Além de Mário Frias, foram denunciados à Corte os deputados federais Marcos Pollon (PL-MS) e Bia Kicis (PL-SP). Os parlamentares teriam enviado emendas ao Instituto Conhecer Brasil e à Academia Nacional de Cultura para custear indiretamente a produção de “Dark Horse”.

Ao ministro, o oficial de justiça que tentou intimar Mário Frias comunicou que não conseguiu contatar o deputado por telefone. Ele também procurou o gabinete do parlamentar em 13 de maio. Na ocasião, foi informado que o congressista estava em missão internacional e não se sabia a data de seu retorno.

O oficial de justiça relatou que, no endereço apresentado na intimação, foi dito que Mário Frias não morava mais no local há cerca de dois anos. O assessor do deputado também foi procurado, mas, segundo o ofício, o celular estava “sempre desligado”.