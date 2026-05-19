Vereador chama colega de ‘baitola’ durante sessão da Câmara de Cuiabá; veja vídeo

Rafael Ranalli esqueceu o microfone aberto enquanto discutia com Daniel Monteiro

Reprodução Os parlamentares discutiram durante a votação de proposta para ampliar a política pública 'Parada Segura'



O vereador Rafael Ranalli (PL) chamou nesta terça-feira (19) o colega Daniel Monteiro (Republicanos) de “baitola” durante sessão plenária da Câmara Municipal de Cuiabá, em Mato Grosso. A fala se deu enquanto era votada a proposta para ampliar a política pública “Parada Segura”.

“Valeu petista, você não vai embora hoje? Vocês não votaram para ele ir embora? O que ele ainda está fazendo aqui? Vai embora, baitola”, disse o vereador. Na sequência, Ranalli percebe que o microfone estava aberto e o muta.

Apesar de ser filiado ao Republicanos, de vertente conservadora, Daniel Monteiro integra a oposição do prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL). Ranalli é da mesma legenda do chefe do Executivo cuiabano.

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