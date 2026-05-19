Leitura do relatório da PEC sobre fim da escala 6×1 é adiada para 25 de maio

O Plenário da Câmara votará a proposta na próxima semana após a conclusão da análise na comissão especial

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Alencar Santana disse haver pontos da PEC que precisam ser 'maturados' e 'melhor construídos'



O deputado federal Alencar Santana (PT-SP) comunicou que a leitura do relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da escala 6×1 foi adiada para segunda-feira (25). O presidente da comissão especial disse que ainda há pontos a serem “maturados” e “melhor construídos”, como a transição da atual jornada de trabalho.

“Dois dias de descanso na semana, a redução da jornada para 40 horas sem a [diminuição] salarial, isso está mantido e garantido no texto constitucional. E, ao mesmo tempo, o fortalecimento das convenções de acordos coletivos”, afirmou Alencar em entrevista a jornalistas.

O parlamentar se reuniu nesta terça-feira (19) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o relator da PEC, Leo Prates (Republicanos-BA), o líder do governo na Casa Baixa, Paulo Pimenta (PT-RS), o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) e os ministros Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais). Depois do encontro, foi comunicado o adiamento da leitura do relatório que originalmente estava marcada para quarta-feira (20).

Aos jornalistas, Leo Prates disse que Motta garantiu a votação da PEC no Plenário da Câmara na próxima semana. Segundo o relator, o presidente da Casa Baixa irá pautar a apreciação da proposta depois de concluído o procedimento na comissão especial.