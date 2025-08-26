Alckmin brinca em reunião ministerial: ‘É dos carecas que elas gostam mais’

Vice-presidente tirou boné usado por ministros e arrancou risadas durante encontro com Lula no Planalto

Fátima Meira/Enquadrar/Estadão Conteúdo O vice-presidente Geraldo Alckmin durante reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto



O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) arrancou risadas de ministros nesta terça-feira (26) ao brincar durante reunião ministerial no Palácio do Planalto. Ao retirar um boné do governo usado por colegas, o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disse: “Tirei o boné porque acredito que é dos carecas que elas gostam mais”.

A frase faz referência à marchinha de Carnaval “Nós, os Carecas”, e não foi a primeira vez em que Alckmin utilizou a expressão em público. Em outubro de 2023, durante audiência no Congresso Nacional, ele já havia feito a mesma piada ao comentar sobre sua participação na Assembleia Constituinte. Depois da brincadeira, Alckmin completou: “Isso tem explicação científica. Não é lenda, não”, provocando novas risadas entre os presentes.

O boné usado pelos ministros traz a frase “O Brasil é dos brasileiros” e tem sido adotado por integrantes e aliados do governo desde o início do ano. Durante o mesmo encontro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o anúncio de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.

“O governo dos Estados Unidos tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Não aceitamos desaforo, ofensas e petulância de ninguém. Se gostássemos de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. Nós queremos um país democrático, soberano e republicano”, disse o petista.