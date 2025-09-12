Bolsonaro entra para lista de dez presidentes condenados por golpe no mundo

Ex-presidente é o único brasileiro presente; ele foi condenado junto a outros sete réus e é acusado de cinco crimes, entre eles tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e participação em organização criminosa armada

Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo Jair Bolsonaoro foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado, na quinta-feira (11), pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, passa a figurar em um grupo de dez chefes de Estado condenados por tentativa de golpe após a Segunda Guerra Mundial. A pesquisa, de autoria de Luciano Da Ros, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e Manoel Gehrke, da Universidade de Pisa, e intitulado Convicting Politicians for Corruption: The Politics of Criminal Accountability (“Condenando Políticos por Corrupção: A Política de Responsabilidade Criminal”), foi publicado na revista científica Government & Opposition, da Cambridge University Press.

Pesquisadores criaram o banco de dados HGCC (Heads of Government Convicted of Crimes), que reúne informações sobre condenações criminais de chefes de governo em todo o mundo. O levantamento vem sendo atualizado há alguns anos a partir de pesquisas feitas em cada país.

A lista abrange o período de 1946 até janeiro deste ano e considera apenas casos julgados em âmbito doméstico, ou seja, dentro do próprio país. De acordo com o estudo, 69 países já registraram ao menos uma condenação, somando 128 governantes envolvidos e 186 sentenças no total. Bolsonaro é o único brasileiro na lista e foi condenado junto a outros sete réus. As penas se referem a cinco crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e participação em organização criminosa armada.

Confira os dez governantes condenados por golpe no mundo?

Georgio Papadopoulos (Grécia)

Luiz García Meza Tejada (Bolívia)

Roh Tae-woo (Coreia do Sul)

Chun Doo-hwan (Coreia do Sul)

Surat Huseynov (Azerbaijão)

Juan María Bordaberry (Uruguai)

Kenan Evren (Turquia)

Pervez Musharraf (Paquistão)

Jeanine Áñez (Bolívia)

Jair Bolsonaro (Brasil)

*Reproduzido com auxílio da