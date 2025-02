Gleisi Hoffman declara que quer fortalecer colaboração entre partidos aliados do governo Lula

Declaração foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social, ressaltando a importância de uma abordagem conjunta na condução da Secretaria de Relações Institucionais

Flickr/Paulo Pinto/Agência PT Deputada Gleisi Hoffman, que ocupa a presidência nacional do PT



A deputada Gleisi Hoffman, que ocupa a presidência nacional do PT, anunciou sua intenção de promover uma colaboração estreita com os partidos que compõem a base aliada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa declaração foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social, ressaltando a importância de uma abordagem conjunta na condução da Secretaria de Relações Institucionais. Em sua fala, Gleisi enfatizou a relevância do diálogo democrático entre as diversas legendas e lideranças políticas. Para ela, a interação entre os partidos é fundamental para o progresso e desenvolvimento do Brasil. A deputada acredita que a política deve ser um espaço de construção coletiva e de entendimento mútuo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, Gleisi expressou sua gratidão ao Partido dos Trabalhadores pelo suporte que recebeu durante seu período à frente da presidência da sigla. Essa manifestação de agradecimento reflete a importância do apoio interno para a realização de suas metas e objetivos políticos. A nova abordagem de Gleisi na Secretaria de Relações Institucionais promete fortalecer as relações entre os partidos aliados, buscando um ambiente mais colaborativo e produtivo. A expectativa é que essa estratégia contribua para a estabilidade e o avanço das políticas públicas no país.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA