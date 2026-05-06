Alckmin encontra embaixadora da UE em primeiro compromisso como presidente em exercício

Parlamento Europeu faz missão ao Brasil para reforçar relações entre União Europeia e Mercosul

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Como primeiro compromisso no cargo de presidente em exercício, em decorrência da viagem de Lula (PT) a Washington, Geraldo Alckmin (PSB) encontra nesta quarta-feira (6) a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf. A reunião acontece no anexo 2 do Palácio do Planalto, às 17h.

Schuegraf tem sido a principal diplomata da União Europeia em Brasília, com voz ativa na defesa de parcerias sustentáveis e na viabilização de um acordo comercial entre o Mercosul e a UE.

Junto com Schuegraf, participam do encontro os membros da delegação:

Hélder Sousa Silva: Partido Popular Europeu (EPP), Áustria.

Michele Picaro: Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), Itália.

Urmas Paet: Renew Estónia – Relator Permanente para o Brasil na Comissão de Assuntos Exteriores (AFET).

Gabriel Mato: Partido Popular Europeu (EPP), Espanha – Relator Permanente para o Mercosul na Comissão de Comércio Internacional (INTA).

Jacek Protas: Partido Popular Europeu (EPP), Polónia.

Evelyn Regner: Socialistas e Democratas (S&D), Áustria.

Nicolás González Casares: Socialistas e Democratas (S&D), Espanha.

Elio Di Rupo: Socialistas e Democratas (S&D), Bélgica.

Valérie Deloge: Patriotas pela Europa (PfE), França.

Ao lado de Alckmin, participam:

Philip Gough: embaixador e secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty.

Daniel Girardo de Brito: Assessor na Diretoria Diplomática da Vice-Presidência da República.

Daniela Matos: secretária adjunta da Secretaria de Comércio Exterior (MDIC)

Missão União Europeia no Brasil

Dez membros da Delegação do Parlamento Europeu para as Relações com o Brasil (D-BR) cumprem agenda em Brasília e no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 8 de maio, quando se reúnem com o presidente em exercício, membros do governo, parlamentares, empresários e representantes da sociedade civil

De acordo com o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), a visita tem como objetivo fortalecer os laços entre a UE e o Brasil, com destaque para as relações comerciais e o multilateralismo. A delegação do Parlamento Europeu chega ao país uma semana após a aplicação provisória do acordo comercial com os países do Mercosul, já ratificado pelo Brasil.

Principais assuntos

A agenda que inicia na reunião com Alckmin tem como principal assunto a parceria entre Mercosul e União Europeia, já que Schuegraf tem alertado recentemente sobre atrasos na implementação do acordo devido a processos de judicialização e resistências em alguns parlamentos europeus.

Com Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento e Indústria, o objetivo é resolver problemas técnicos e reforçar o compromisso brasileiro com as cláusulas ambientais. Também estarão na pauta os avanços globais na luta contra as mudanças climáticas, embasados nos resultados da COP 30 em 2025, bem como o papel do Brasil em fóruns como o G20 e o grupo dos BRICS.

O encontro entre o presidente em exercício e a embaixadora da União Europeia acontece em um momento estratégico: enquanto Lula busca reaproximação com os EUA, Alckmin trabalha para garantir que o Brasil não perca o foco na UE, segundo maior parceiro comercial do Brasil.

*Com informações da EEAS