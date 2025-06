Alckmin visita Nigéria com missão de fortalecer relações econômicas e institucionais

Vice-presidente se reunirá com autoridades locais e líderes do setor empresarial

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, está a caminho da Nigéria em uma missão oficial que visa fortalecer as relações econômicas e institucionais entre os dois países. Em 2024, o comércio bilateral alcançou a marca de US$ 2 bilhões, evidenciando a importância dessa parceria. Durante sua estadia, Alckmin se reunirá com autoridades locais e líderes do setor empresarial. A comitiva inclui a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e a deputada federal Benedita da Silva. O vice-presidente também liderará a 2ª Reunião do Mecanismo de Diálogo Estratégico Brasil-Nigéria, que abrange diversas áreas, como Comércio, Agricultura, Defesa e Energia, com a expectativa de firmar novos acordos de cooperação.

Na quarta-feira, Alckmin participará do Fórum Empresarial Brasil-Nigéria, um evento promovido pela ApexBrasil e pelo Ministério das Relações Exteriores. O fórum será uma oportunidade para o vice-presidente se encontrar com representantes do setor privado nigeriano, buscando ampliar as oportunidades de negócios. Atualmente, a Nigéria ocupa a 49ª posição entre os destinos das exportações brasileiras. Em 2024, o Brasil exportou produtos para o país no valor de US$ 978,5 milhões, enquanto as importações totalizaram US$ 1,1 bilhão. Essa dinâmica comercial ressalta a relevância da Nigéria como um parceiro estratégico para o Brasil.

Publicado por Sarah Paula

