Alessandro Vieira diz que Gilmar Mendes não o intimida: ‘Votei com base em fatos’

Senador diz que Brasil precisa se acostumar a investigar a conduta de qualquer um, mesmo de ministros

Reprodução / Jovem Pan O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator do Projeto Antifacção no Senado, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan



O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou que não se sente intimidado pelas declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, após pedido de investigação à PGR sobre suposto abuso de poder por parte do parlamentar.

“Mantenho a mesma postura. O que a gente fez foi relatar fatos. Gilmar Mendes fez intimidação, (optou) pela agressão direta com ofensas verbais para não avançar em um processo necessário para o Brasil.”, disse em entrevista à Jovem Pan. “A gente não está condenando ninguém, está sugerindo indiciamento para saber se existem problemas nas condutas de alguns ministros do Supremo”, acrescentou.

Vieira também comentou a possibilidade de investigação por abuso de poder. “Gilmar não só fez ofensas e ameaças, como pediu à PGR que me processe por abuso de autoridade. Já tomamos a iniciativa de responder, mostrando que não existe abuso.”, disse. Segundo o senador, ele fez seu voto com base em fatos.

“Pode ser aprovado ou não, mas não é abuso de autoridade”, disse Vieira, que também informou, que não se sente pressionado pelas reações vindas do Supremo e reforçou que considera sua atuação parte de um dever institucional. “Não intimida, porque sabemos que estamos cumprindo um trabalho importante para o Brasil”, afirmou.