Fim da escala 6×1 terá impacto positivo, avalia ministro Wellington Dias

‘As pessoas querem um padrão de vida que dois terços da população já alcançou’, disse o ministro

Agência Senado - 27/08/2018 Wellington Dias é ex-governador do Piauí e senador eleito em 2022



O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse nesta quarta-feira (27) que o fim da escala de trabalho 6×1 “vai ter um impacto positivo” no mercado de trabalho, garantindo mais “qualidade de vida, empregabilidade e mais oportunidades de trabalho“.

“Vai ter impacto positivo. Muita gente não abre mão de ter o sábado e domingo com a família, ir ao culto, à igreja, à balada. As pessoas querem um padrão de vida que dois terços da população já alcançou. Hoje 66% dos trabalhadores brasileiros já têm uma escala de 5×2. Com a escala 5×2, vamos garantir qualidade de vida maior, empregabilidade maior e mais oportunidades de trabalho”, afirmou Dias em entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, da EBC, nesta quarta-feira.

Aprovada

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6×1 foi aprovada na comissão especial da Câmara nesta quarta-feira. A conclusão da votação aconteceu com a rejeição de um destaque do PL que previa a vigência imediata da PEC, que reduz a jornada máxima de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial e com dois dias de folga, não necessariamente consecutivos. Ela terá uma transição gradual de 14 meses após a promulgação.

A votação final foi de 34 votos a favor e 4 contra. Com a aprovação na comissão especial, o texto segue para votação no Plenário da Câmara, que deve acontecer nesta quarta-feira (27). Para a aprovação, são necessários votos favoráveis de 308 deputados. Votaram contra o projeto Osmar Terra (PL-RS), Mauricio Marcon (PL-RS, Ju’lia Zanatta (PL-SC) e Gilson Marques (Novo-SC).