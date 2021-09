Ao lado de ministros, Bolsonaro acompanha hasteamento da bandeira em Brasília

Evento em comemoração do 7 de setembro contou com a presença de parlamentares e aliados do governo, como o ex-presidente Fernando Collor de Mello

GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO Após o evento, o presidente Jair Bolsonaro deve participar as manifestações em Brasília e em São Paulo ao lado de seus apoiadores



O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta terça-feira, 7, da solenidade de hasteamento da bandeira, em Brasília, no Palácio da Alvorada. O evento teve participação de outras parlamentares e aliados ao governo pela comemoração ao 7 de setembro, 199º aniversário da Independência do Brasil. Entre os presentes estavam os ministros Paulo Guedes, General Heleno, Damares Alves e Onyx Lorenzoni, além do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A solenidade contou com exposição de blindados; desfile presidencial no Rolls Royce, que foi dirigido pelo ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet; salto de três paraquedistas, que entregaram a bandeira do Brasil a Bolsonaro; salva de 21 tiros de canhão e show da Esquadrilha da Fumaça. Agora, após o evento, a expectativa é que Bolsonaro participe das manifestações em Brasília e em São Paulo ao lado de seus apoiadores, que ocupam a Esplanada dos Ministérios e a avenida Paulista desde a noite desta segunda-feira, 6. Carregando bandeiras do Brasil e cartazes com frases de efeito, os manifestantes declaração apoio ao governo federal e pedem, entre outras coisas, o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).