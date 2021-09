Estados Unidos e Canadá registram manifestações pró-Bolsonaro

Chicago, Nova York, Boca Raton, Boston e Toronto estão entre as cidades que registraram os protestos favoráveis ao governo brasileiro; em Miami, motociata reuniu centenas de apoiadores do presidente

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Apoiadores do governo brasileiro aproveitaram o final de semana e o feriado local para realizar as manifestações



Cidades dos Estados Unidos e do Canadá registraram manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, 6. Tradicionalmente, na primeira segunda do mês de setembro é comemorado o Dia do Trabalho nesses países. Por isso, apoiadores do governo brasileiro aproveitaram o final de semana e o feriado local para os atos. Chicago, Nova York, Boca Raton, Pompano Beach e diferentes regiões de Boston, cidade onde fica localizado o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, registram manifestações. Em Miami, uma motociata de apoio a Bolsonaro reuniu centenas de pessoas. Em parte dos Estados Unidos, protestos contra o governo Bolsonaro também aconteceram. No Canadá, as concentrações pró-presidente brasileiro aconteceram nas principais ruas de Toronto.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano