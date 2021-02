AO VIVO: Acompanhe a eleição para a presidência do Senado

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Simone Tebet (MDB-MS) disputam a Presidência da Casa; cada candidato deve obter, no mínimo, 41 votos para ser eleito

O Senado Federal define na tarde desta segunda-feira, 1º, quem será o próximo presidente da Casa. Quatro candidatos disputam a cadeira de Davi Alcolumbre (DEM-AP): Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Simone Tebet (MDB-MS), Major Olimpio (PSL-SP), Lasier Martins (Pode-RS) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO). Pacheco, escolhido por Davi Alcolumbre para sucedê-lo, conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e uniu, em seu arco de alianças, siglas do Centrão, como o Progressistas, e da oposição, como o PT. A principal adversária de Pacheco é Simone Tebet, que lançou uma candidatura avulsa após a bancada do seu partido não chegar em um consenso. Jorge Kajuru já declarou que deve retirar sua candidatura antes do início da votação. Para ser eleito, o senador precisa de, no mínimo, 41 votos. A votação é manual por meio de cédulas e está marcada para começar às 14h. Além das urnas em plenário, senadores que estão em grupos de risco da Covid-19 poderão votar por drive-thru, por cabines instaladas na entrada do Congresso Nacional.

Depois de iniciar a corrida pela sucessão de Alcolumbre com quatro nomes, o MDB, dono de maior bancada do Senado, com 15 cadeiras, tinha dois postulantes à cadeira de presidente da Casa: o líder do partido Eduardo Braga (MDB-AM) e Simone Tebet. Os senadores Fernando Bezerra Coelho (PE) e Eduardo Gomes (TO), líderes do governo no Senado e no Congresso, respectivamente, deixaram a disputa após o presidente Bolsonaro sinalizar apoio à candidatura de Pacheco. Simone foi escolhida por unanimidade para representar o partido. Após a escolha do nome da senadora, porém, o partido rachou entre apoiadores de Simone e apoiadores de Pacheco.

Nas negociações entre MDB e DEM, há um fator que explica porque Tebet foi preterida por alguns de seus correligionários: cargos na Mesa Diretora e controle de comissões importantes da Casa. Segundo relatos feitos à Jovem Pan por senadores do MDB, foi oferecido ao partido a vice-presidência do Senado, a 2ª Secretaria e a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), posto que hoje é ocupado por Simone Tebet. Apesar da preferência de membros da bancada por Pacheco, Tebet ainda conta com maioria dentro do MDB, diz Eduardo Braga. Rodrigo Pacheco conta com o apoio formal de dez partidos: PSD, PP, PT, PDT, PROS, PL, Republicanos, Rede e PSC, além do próprio DEM. Enquanto isso, Simone Tebet é apoiada por Podemos e Cidadania. PSDB não declarou apoio a nenhum dos candidatos. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre a votação para presidente no Senado Federal.

15:20 – Jorge Kajuru inicia seu pronunciamento como candidato

Cada candidato à presidência do Senado terá até 15 minutos para fazer o seu pronunciado. O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) será o primeiro a falar.

15:00 – Presidente do Senado dá início à votação

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, iniciou a sessão fazendo um pronunciamento sobre os seus dois anos no comando da Casa. Alcolumbre agradeceu a Deus e, novamente, exaltou seu papel como pacificador do Senado. Também fez um balanço dos feitos da Casa sobre o seu comando. Afirmou que o ano de 2020 foi o mais produtivo em matérias legislativas desde a redemocratização do país.

14:56 – Ordem da votação será definida pela data de fundação dos Estados

Os senadores serão convocados a votar de acordo com a data de fundação do estado que eles representam. São três senadores por estado. O parlamentar mais idoso do estado dará início à votação.

14:40 – ‘Acho que conseguimos entregar um Senado mais pacificado’, diz Alcolumbre

Em sua fala, o presidente do Congresso afirmou que o Senado está mais unido do aquele que o elegeu há dois anos trás. “Acho que a gente consegue entregar um Senado mais pacificado, com o respeito e reconhecimento de todos, ou pelo menos de grande maioria dos senadores da república”, disse. “Tivemos a oportunidade de ser uma ponte em relação a outros Poderes, quando muitas vezes alguns autores fizeram de tudo para destruir as pontes. Eu sempre fiz de tudo para construir as pontes. Eu sei que tenho esse reconhecimento de ter sido, até hoje, um presidente da pacificação, da união, do entendimento”, declarou Alcolumbre, que relembrou a sessão “tumultuada” que o elegeu.

14:36 – Alcolumbre defende a união das regiões brasileiras

O senador, que foi eleito pelo estado do Amapá, fez um aceno à necessidade de união entre as regiões brasileiras e ressalta que a desigualdade ainda atinge o norte e o nordeste.”Quero fazer esse registro da diferença regional em nome do povo do Amapá, meu Estado, um dos menores Estados do Brasil, e a esse povo agradecer essa oportunidade única de estar aqui”, defendeu. “Enquanto a gente não tiver a consciência de que a gente não pode separar um brasileiro do Sul e do Sudeste, um brasileiro do Norte e do Nordeste, a gente não vai ter um País digno. E eu acho que consegui, ao longo desse período, com a visibilidade do cargo, mostrar ao Brasil esses diferenças, partindo do princípio que sou amapaense”, afirmou.

14:30 – Davi Alcolumbre faz pronunciamento à imprensa antes do início da eleição

O atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em coletiva antes do início da sessão, agradeceu à imprensa pela dedicação ao Senado e ao Congresso Nacional. O senador se disse honrado pela passagem e afirmou que reconhece e acredita no papel da mídia. “Reconheço a importância fundamental do papel da imprensa brasileira. Reconheço, respeito e tenho apreço pela profissão de cada um de vocês, pela determinação, pela coragem e pela oportunidade de levar para os quatro cantos do Brasil e do mundo as notícias do Parlamento”, afirmou o presidente. “Quero dizer que foi e continuará sendo um privilégio conviver nesta Casa como senador da república”.

14:16 – Rodrigo Cunha declara voto em Pacheco

O senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL) declarou o seu voto em Rodrigo Pacheco. “Decidi apoiar Pacheco, que assumiu comigo o compromisso de tratar a pandemia se guiando pela ciência, garantindo maior celeridade à vacinação contra Covid-19 e pautando a prorrogação do auxílio emergencial, tema essencial para amenizar os impactos da pandemia aos vulneráveis”, escreveu o senador.

14:27 – Sessão ainda não foi iniciada

Sessão destinada à escolha do presidente do Senado Federal, marcada para às 14h, ainda não foi iniciada.