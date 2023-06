AO VIVO: Acompanhe em tempo real a sabatina de Cristiano Zanin no Senado

Advogado indicado por Lula à vaga no Supremo Tribunal Federal terá que responder a perguntas de senadores na Comissão de Constituição e Justiça; confira a cobertura do site da Jovem Pan

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 13/06/2023 O advogado Cristiano Zanin se prepara para a enfrentar a sabatina



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal realiza nesta quarta-feira, 21, a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado, que atuou na defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante processos da Lava Jato, terá que responder a perguntas de 27 senadores e ter seu nome aprovado no colegiado para enfrentar a votação em plenário. Na CCJ, não há limite de tempo para a oitiva. Porém, a expectativa é que a sessão se prolongue até o período da noite. Isso porque, considerando a média de duração, a sabatina deve durar cerca de 10 horas. A base governista deve reforçar as qualidades técnicas de Zanin, enquanto a oposição já adiantou que pretende questioná-lo sobre sua relação com o presidente Lula e o princípio da impessoalidade para indicados a Corte, em uma tentativa de pressionar o advogado. Temas como descriminalização das drogas, aborto, juiz de garantias, foro privilegiado também estão no rol de questionamentos possíveis. O presidente da comissão também pode trazer questionamentos feitos por internautas no portal do Senado. Entre as perguntas já formuladas pelos cidadão está, por exemplo, a possibilidade de Cristiano Zanin se declarar suspeito em julgamentos envolvendo Lula.

Confira abaixo a cobertura especial do site da Jovem Pan sobre a sabatina:

10h13 – Cristiano Zanin entra na CCJ para sabatina no Senado Federal

Advogado chegou ao local onde será a arguição carregando um exemplar da Constituição Federal.

10h09 – Davi Alcolumbre abre sessão para sabatina de Cristiano Zanin

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), lê regras para a sessão e antecipa que votação para aprovação de Cristiano Zanin no colegiado será exclusivamente presencial. Quórum é de 21 senadores, até o momento.

10h05 – Lula está ‘seguro’ na escolha de Zanin, diz Jaques Wagner

O líder do governo Lula 3 no Senado Federal, senador Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que o presidente da República está “seguro na escolha” de Cristiano Zanin para o Supremo. Jaques Wagner também projeta que a oitiva do advogado será tranquila na CCJ e placar positivo no plenário. “Será uma sabatina tranquila e teremos um placar bastante positivo na votação do indicado Dr. Zanin. Presidente está seguro na escolha e tem recebido informações que a sabatina pode ser dura, mas sem sobressaltos”, disse nesta quarta.

10h – ‘Zanin passa bem na CCJ’, diz Otto Alencar; senador arrisca placar no plenário

O senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou que Cristiano Zanin deve “passar bem” na sabatina da CCJ. Como membro, ele acredita que o advogado deve ser questionado, mas que seu nome reúne “todas as condições para o Supremo Tribunal Federal”. “Zanin passa bem na CCJ. Tivemos uma reunião com ele no PSD, foi muito boa. Ele apresentou todo seu notório conhecimento jurídico e os senadores e senadoras conversaram com ele. Hoje tem a sabatina, vai ser questionado, mas é um nome que reúne todas as condições para o Supremo Tribunal Federal. Na CCJ ele passa com votação boa e expressiva”, afirmou. O senador também arriscou um palpite para a votação em plenário. Para ele, o advogado deve conquistar de 55 a 60 votos favoráveis. “O nome dele vai ser referendado hoje no Senado Federal”, conclui.

9h55 – Senadores perguntar sobre Lava Jato, ligação com Lula, processos contra PT e aborto

Como o site da Jovem Pan antecipou, a sessão deve ser marcada por questionamentos sobre temas interesse público, como seu posicionamento nos processos que envolvem a Lava Jato, além de ações que envolvem o Partido dos Trabalhadores. Temas sensíveis da chamada “pauta de costumes”, como o aborto e descriminalização das drogas, também deverão ser pauta.

9h50 – Começa a cobertura especial do site da Jovem Pan

Advogado Cristiano Zanin Martins, indicado de Lula para assumir o lugar de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF), passa por sabatina nesta quarta-feira, 21, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. A reunião começa a partir das 10h e Zanin terá que responder a questionamentos de 26 senadores.