AO VIVO: Bolsonaro começa a ser julgado no STF pela suposta trama golpista; confira

Ação pode levar pela primeira vez na história do país a condenação de um ex-presidente por uma tentativa frustrada de golpe de estado

Antonio Augusto/STF STF inicia julgamento do ex-presidente Bolsonaro e aliados sobre trama golpista



A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus, processo que pode levar pela primeira vez na história do país a condenação de um ex-presidente e seus aliados por uma tentativa frustrada de golpe de estado. Esse é o núcleo crucial da trama golpista. Serão oito sessões de julgamento, marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Nos dias 2,9 e 12, as sessões serão realizadas no período da manhã e da tarde, com pausa para o almoço. Nos dias 3 e 10, o julgamento ocorrerá somente pela manhã.

O julgamento começa com o ministro Alexandre de Moraes lendo o relatório do processo. É um relato sobre como se deu cada etapa da instrução penal até o julgamento. Após isso, começam as sustentações orais. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá duas horas para falar pela acusação, e cada defesa, uma hora para pedir a absolvição dos réus. A expectativa é que as duas primeiras etapas tomem os dois primeiros dias de julgamento (hoje e amanhã, e 3 de setembro).

Acompanhe o julgamento:

10h42 – Bruno Pinheiro: Independente do que acontecer no julgamento, Bolsonaro já mudou o Brasil, diz senador Wellington Fagundes (PL).

10h39 – Ex-presidente da Comissão da Anistia Enea Stutz acompanha o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal), a convite do ministro Alexandre de Moraes.

10h30 – Mano Ferreira: Disputa nas redes: #BolsonaroFree e #BolsonaroCondenado lideram trending topics no X.

10h15 – Bruno Pinheiro: Durante o julgamento de Bolsonaro, o Senado ouve ex-assessor de Moraes sobre vazamento de informações no TSE.

10h04 – Ministro Alexandre de Moraes cita relatório da PGR que menciona participação de Jair Bolsonaro no 7 de Setembro de 2021, quando ex-presidente fez um dos discursos mais agressivos contra o ministro do STF, ao dizer que não ia seguir suas determinações.

10h03 – Victoria Abel: Congresso abriria novo flanco de disputa com STF se pautasse anistia, Hugo Motta e Davi Alcolumbre não devem ir para o enfrentamento, avaliam líderes de centro.

9h55 – Moraes segue na leitura do relatório.

9h53 – Beatriz Manfredini: Mesmo em Brasília, Tarcísio deve tentar ficar fora dos holofotes e articula agendas “em off”. Se questionado, discurso reforçará inocência de Bolsonaro.

9h52 – Bruno Pinheiro: Aliados de Bolsonaro nas redes sociais utilizam desde hashtags até memes em dia de julgamento no STF.

9h49 – Igor Damasceno: Permanência de Bolsonaro em casa foi orientação da defesa e dos médicos. Ex-presidente segue com quadro frequente de refluxos

9h46 – Moraes relembra depoimentos dos réus.

9h40 – Alexandre de Moraes detalha todo o processo que levou ao julgamento de hoje.

Ministro também faz referência a uma outra ação que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

9h31 – Moraes menciona diversas vezes a defesa da soberania nacional e afirma que ela não pode ser “vilipendiada ou extorquida”.

Fala do ministro indica que ameaças de Donald Trump ao Brasil devem permear todo o julgamento.

9h29 – Igor Damasceno: Com o julgamento do ex-presidente, Palácio do Planalto acredita em novas sanções dos EUA contra o Brasil.

9h26 – Ministro Alexandre de Moraes apresenta réus e explica crimes que são acusados. Moraes também cita que Bolsonaro é acusado de liderar organização criminosa.

9h25 – Beatriz Manfredini: Tarcísio chega a Brasília em mais ou menos uma hora e meia. Governador está indo sozinho desta vez. Ele tem uma agenda na Aneel às 15h, então a expectativa agora pela manhã é se encontrar com os colegas de partido Hugo Motta e Ciro Nogueira.

9h22 – “Se houver certeza da tentativa de golpe, réus serão condenados. Se houver qualquer dúvida, serão absolvidos”, diz. “STF sempre será inflexível com a democracia do Brasil”, ressalta Moraes.

9h20 – Moraes diz que “a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil e só aparentemente, que é da impunidade, que deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como lamentavelmente o passado recente no Brasil demonstra”. Moraes ressalta que “pacificação do país é desejo de todos nós, mas depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições”.

9h15 – Ministro Alexandre de Moraes começa leitura do relatório do processo e faz um contundente discurso em defesa da Corte e das ações relacionadas à trama golpista.

Ministro afirma que Brasil chega com uma democracia forte e economia em crescimento. “Balizas definidas pela Constituição para a democracia se mostraram acertadas”, diz. “Um país e a Suprema Corte só têm a lamentar que se tenha tentado de novo um golpe de Estado, pretendendo-se um estado de exceção e uma verdadeira ditadura.

9h12 – Zanin faz discurso após aprovação da ata e explica como será julgamento.

9h12 – Secretária faz a leitura da ata.

9h11 – Ministro Cristiano Zanin abre a sessão e faz agradecimentos.

9h08 – Paulo Sérgio Nogueira, um dos réus, acompanhará o início das sessões do Supremo. “A gente acredita na Justiça e nas provas apresentadas nas nossas alegações finais”, disse. Ex-ministro é o único réu presente até o momento.

9h – Começa aqui a cobertura da Jovem Pan do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. Ex-presidente é acusado de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A sessão está programada para começar às 9h.