AO VIVO: Julgamento é retomado nesta quarta com voto do ministro Luiz Fux; acompanhe

Votação está 2 a 0 para condenação após manifestações de Moraes e Dino nesta terça-feira (9); caso Fux acompanhe o relator, Bolsonaro e demais réus serão condenados

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Movimento de policiais em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã desta quarta-feira (10)



O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus entra no seu quarto dia. Nesta quarta-feira (10), o ministro Luiz Fux manifestará seu voto e a expectativa entre os bolsonaristas é grande, já que o ministro tem apresentado divergência em relação ao relator Alexandre de Moraes. Além dele, ainda faltam a apresentação da ministra Cármen Lúcia e do presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin. Ontem, Moraes votou pela condenação dos acusados e foi acompanhado pelo colega Flávio Dino. Com o placar em 2 a 0, é necessário somente mais um voto pela condenação, que pode sair nesta quarta, para que a maioria seja formada no Supremo. A pena será discutida posteriormente entre os ministros.

Após a sessão única desta quarta-feira, o julgamento retorna nesta quinta (11) em dois horários: das 9h às 12h, e das 14h às 19h. Sexta-feira (12) também terá sessão nesses mesmos dois horários, com a sentença final.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Acompanhe em tempo real o julgamento:

8h54 – Igor Damasceno: “Se o julgamento for jurídico, Bolsonaro será absolvido”, diz advogado aos jornalistas que estão no plenário.

“Cadê as armas?”, questiona a defesa de Bolsonaro após voto por suposta organização criminosa armada.

8h43 – André Anelli: “Luiz Fux é uma esperança jurídica em meio a um julgamento político”, diz líder da oposição Zucco (PL-RS), sobre possibilidade de divergência em voto de ministro.

8h40 – André Anelli: “Votação mais decisiva, se será 5 a 0 ou 4 a 1”, diz deputado governista Ivan Valente (PSOL-SP), sobre expectativa de voto do Ministro Luiz Fux.

8h39 – André Anelli: “Anistia vai passar no Congresso, a gente tem ampla maioria”, diz deputado oposicionista André Fernandes (PL-CE).

8h34 – Igor Damasceno: Bastidor: Aliados de Bolsonaro estimam que Fux peça vista, o que não deve acontecer.

8h33 – André Anelli: “A delação tem que ser derrubada até pra não criar um precedente de jurisprudência horroroso pro país”, diz advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, ao chegar para o 4º dia de julgamento.

8h30 – Começa aqui a cobertura da Jovem Pan do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. Ex-presidente é acusado de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A sessão está programada para começar às 9h.