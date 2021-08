Apartamento de Dilma Rousseff é arrombado em Ipanema

Caso foi registrado na 14ª DP; policiais realizaram perícia no local e solicitaram imagens das câmeras de segurança para apurar a autoria do crime

O apartamento da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi arrombado. O caso foi registrado na 14ª Delegacia de Polícia. Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil afirma que o imóvel estava vazio. As imagens de câmeras de segurança foram solicitadas para identificar a autoria do crime. “A 14ª DP (Leblon) registrou o arrombamento e a tentativa de furto no apartamento, que estava vazio. A perícia foi realizada no local e imagens de câmeras foram solicitadas para identificar a autoria do crime. A investigação está em andamento”, diz o texto.