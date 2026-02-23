Após atrito dentro do PL, Flávio Bolsonaro pede apoio de ‘todes’ nas eleições

Eduardo Bolsonaro criticou a falta de apoio de Michelle Bolsonaro à candidatura do irmão

Lula Marques/ Agência Brasil Flávio Bolsonaro



O senador e pré-candidato às eleições presidenciais Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma publicação na rede social X nesta segunda-feira (23) pedindo apoio dos eleitores com o uso da linguagem neutra. “Está todo mundo querendo vencer a discussão. Mas o que precisamos é ganhar a eleição! Gostaria de contar com todas, todos, todes, todys e todXs!”, escreveu o senador.

Tá todo mundo querendo vencer a discussão.

Mas o que precisamos é ganhar a eleição!

Gostaria de contar com todas, todos, todes , todys e todXs! pic.twitter.com/mFvWxIYbWA — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 23, 2026

O post vem após recentes atritos de nomes do PL envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

Na sexta-feira (20), Eduardo criticou a falta de apoio de Michelle à candidatura de Flávio: “Nikolas e Michelle estão jogando o mesmo jogo. Você vê que um, lado a lado, compartilham o outro e apoiam o outro na rede social, só estão com uma amnésia aí”, falou o ex-deputado ao SBT News. “Eu não vi nenhum apoio da Michelle, nenhum post a favor do Flávio.”

Já o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) criticou uma declaração de Valdemar Costa Neto de que a escolha dos pré-candidatos a governos estaduais seria do PL, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficaria com a lista de candidatos ao Senado.

“Me parece que as coisas estão meio desencontradas sem querer querendo! As peças todas parecem se encaixar! Deixar o PRESO POLÍTICO isolado e fazendo isso que estamos vendo e de forma acentuada está cada dia mais estranho!”, publicou Carlos em suas redes sociais.

*Com informações do Estadão Conteúdo