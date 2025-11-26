Jovem Pan > Notícias > Política > Após audiências de custódia, STF mantém prisões de Bolsonaro e mais 5

Após audiências de custódia, STF mantém prisões de Bolsonaro e mais 5

As audiências foram realizadas por videoconferência nos locais onde os réus estão presos e presididas por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes

  • Por Jovem Pan*
  • 26/11/2025 20h22 - Atualizado em 26/11/2025 20h22
SCARLETT ROCHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO BRASILIA, JAIR BOLSONARO DF - BRASÍLIA, JAIR BOLSONARO - GERAL - DF - BRASÍLIA - 03/09/2025 - BRASÍLIA, JAIR BOLSONARO - O ex-presidente Jair Bolsonaro é visto na garagem de sua residência em Brasília (DF), nesta quarta-feira (3). Bolsonaro responde a processos criminais no Supremo Tribunal Federal, incluindo investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado ligada aos atos de 8 de janeiro quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas. 03/09/2025 - Foto: SCARLETT ROCHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais cinco condenados do Núcleo 1 da trama golpista passaram nesta quarta-feira (26) por uma audiência de custódia no Supremo Tribunal Federal (STF) e tiveram as prisões mantidas.

As audiências foram realizadas por videoconferência nos locais onde os réus estão presos e presididas por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. O procedimento foi feito por determinação do ministro para cumprir formalidades legais.

Ontem, Moraes rejeitou os últimos recursos dos acusados contra as condenações e determinou a execução das penas.

As atas das audiências ainda não foram divulgadas pelo STF.

Leia as penas e o local de prisão dos condenados:

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses;
    Local de prisão: Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
  • Walter Braga Netto – ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos;
    Local de prisão: Vila Militar, no Rio de Janeiro.
  • Almir Garnier – ex-comandante da Marinha: 24 anos;
    Local de prisão: Instalações da Estação Rádio da Marinha, em Brasília.
  • Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal: 24 anos;
    Local de prisão: 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.
  • Augusto Heleno – general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos;
    Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.
  • Paulo Sérgio Nogueira – general e ex-ministro da Defesa: 19 anos;
    Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.
  • Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos, um mês e 15 dias. Está foragido em Miami, nos Estados Unidos. O mandado de prisão será incluído no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP).

*Agência Brasil

