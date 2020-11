Avante e Solidariedade anunciam apoio a Bruno Covas para prefeitura de São Paulo

Partidos tinham apoiado candidato Márcio França, do PSB, no primeiro turno das eleições e divulgaram nota semelhante declarando apoio a Bruno Covas no segundo turno

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Partidos anunciaram apoio a Covas nesta quarta



Os partidos Avante e Solidariedade, que tinham apoiado o candidato Márcio França, do PSB, no primeiro turno das eleições municipais de São Paulo, anunciaram na noite desta quarta-feira, 18, apoio ao candidato Bruno Covas (PSDB). O Avante, que assim como o Solidariedade tinha formalizado apoio à candidatura de Márcio França no primeiro turno, também anunciou apoio ao atual prefeito da capital em nota divulgada nesta quarta. “Bruno Covas possui experiência política e administrativa, e também propostas de campanha, que foram fatores determinantes para concluirmos que ele é o candidato com maior qualificação para lidar com as crises políticas, sanitária e econômica que São Paulo e o Brasil estão enfrentando nesse presente momento”, afirma comunicado similar que foi divulgado pelas duas legendas.

Os partidos reforçaram, ainda, o “compromisso para com o povo paulista”, alegando defender administrações progressistas, modernas e que visem melhorias e igualdade. Os partidos se somam ao Republicanos – de Celso Russomanno -, e ao candidato Andrea Matarazzo, que também declararam apoio ao PSDBista que lidera as pesquisas de intenção de voto. Do outro lado da corrida pela prefeitura, Marina Helou, da Rede, Orlando Silva, Jilmar Tatto, Fernando Haddad e Lula declararam o apoio ao candidato Guilherme Boulos. Dentre os partidos, além do PT e do PCdoB, o PDT também confirmou apoio à legenda. Segundo informações obtidas pela Jovem Pan, o PSB, de Márcio França, deverá anunciar seu posicionamento para o segundo turno amanhã, 19.