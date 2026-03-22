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Após deixar prefeitura, Paes critica Castro por renunciar como governador do RJ

Governador do RJ deixa o cargo um dia antes da sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode torná-lo inelegível por abuso de poder político e econômico

  • Por Jovem Pan*
  • 22/03/2026 20h10
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Saulo Angelo/TheNews2/Estadão Conteúdo O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, visita as instalações do Rio Museu Olímpico, localizado dentro do Velódromo da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio Eduardo Paes renunciou como prefeito do Rio de Janeiro para concorrer ao governo

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), usou as redes sociais para criticar o governador Cláudio Castro (PL), que deixará o cargo nesta segunda-feira (23).  Segundo Paes, Cláudio Castro é um “governador omisso fugindo da justiça”.  “Encerramento de mandato nada! Trata-se de um governador omisso fugindo da justiça. Fugindo não! Pior! Desrespeitando a justiça com os crimes que cometeu!”, disparou Paes, em postagem nas redes sociais. Na sequência, o ex-prefeito escreveu: “Não podemos mais permitir que esse tipo de impunidade aconteça. Destruiu com seu grupo o Rio de Janeiro! Não passará impune!”.

A renúncia de Castro ocorre um dia antes da sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode torná-lo inelegível por abuso de poder político e econômico.

Eduardo Paes é pré-candidato ao governo do Rio na eleição de outubro. Ele deixou a prefeitura da capital na última sexta-feira (20). Já o atual governador do Estado pretende disputar uma vaga no Senado Federal.  Para concorrer nas eleições de 2026, pré-candidatos precisam se afastar dos cargos públicos seis meses antes do pleito.

Paes ainda colocou que Castro quer “fazer o sucessor para continuar aprontando”. Um dos ex-secretários de Cláudio Castro recém-exonerados é Douglas Ruas (PL) – a aposta do senador e pré-candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o governo do Estado.

Na postagem feita neste domingo (22), o ex-prefeito do Rio disse ter certeza de que o TSE “não admitirá esse tipo de chicana”. Por fim, ele colocou a definição da palavra chicana pelo ChatGPT: “No meio jurídico, ‘fazer chicana’ significa usar artifícios formais ou recursos excessivos para atrasar um processo, sem necessariamente contribuir para a justiça da causa”.

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*Estadão Conteúdo

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