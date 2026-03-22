Após deixar prefeitura, Paes critica Castro por renunciar como governador do RJ

Governador do RJ deixa o cargo um dia antes da sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode torná-lo inelegível por abuso de poder político e econômico

Saulo Angelo/TheNews2/Estadão Conteúdo Eduardo Paes renunciou como prefeito do Rio de Janeiro para concorrer ao governo



O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), usou as redes sociais para criticar o governador Cláudio Castro (PL), que deixará o cargo nesta segunda-feira (23). Segundo Paes, Cláudio Castro é um “governador omisso fugindo da justiça”. “Encerramento de mandato nada! Trata-se de um governador omisso fugindo da justiça. Fugindo não! Pior! Desrespeitando a justiça com os crimes que cometeu!”, disparou Paes, em postagem nas redes sociais. Na sequência, o ex-prefeito escreveu: “Não podemos mais permitir que esse tipo de impunidade aconteça. Destruiu com seu grupo o Rio de Janeiro! Não passará impune!”.

A renúncia de Castro ocorre um dia antes da sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode torná-lo inelegível por abuso de poder político e econômico.

Eduardo Paes é pré-candidato ao governo do Rio na eleição de outubro. Ele deixou a prefeitura da capital na última sexta-feira (20). Já o atual governador do Estado pretende disputar uma vaga no Senado Federal. Para concorrer nas eleições de 2026, pré-candidatos precisam se afastar dos cargos públicos seis meses antes do pleito.

Paes ainda colocou que Castro quer “fazer o sucessor para continuar aprontando”. Um dos ex-secretários de Cláudio Castro recém-exonerados é Douglas Ruas (PL) – a aposta do senador e pré-candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o governo do Estado.

Na postagem feita neste domingo (22), o ex-prefeito do Rio disse ter certeza de que o TSE “não admitirá esse tipo de chicana”. Por fim, ele colocou a definição da palavra chicana pelo ChatGPT: “No meio jurídico, ‘fazer chicana’ significa usar artifícios formais ou recursos excessivos para atrasar um processo, sem necessariamente contribuir para a justiça da causa”.

*Estadão Conteúdo