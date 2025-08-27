Após Lula assinar recondução de Gonet à PGR, procurador passará por nova sabatina

Decisão do mandatário ocorre em um momento crucial, uma vez que a próxima semana marcará o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Gonet assume o cargo de Procurador-Geral da República (PGR)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na manhã desta quarta-feira (27), a recondução de Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República (PGR). Gonet, que já ocupa essa posição desde o final de 2023, agora enfrentará uma nova sabatina no Senado, onde buscará a aprovação para um novo mandato de dois anos à frente do Ministério Público Federal. Essa decisão de Lula ocorre em um momento crucial, uma vez que a próxima semana marcará o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. A escolha antecipada de Gonet, cujo mandato original se encerraria em dezembro, demonstra o apoio do presidente ao trabalho do procurador-geral, que foi responsável por apresentar a denúncia contra Bolsonaro ao STF.

