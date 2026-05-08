Após Lula não assinar, Alcolumbre promulga dosimetria e beneficia condenados do 8/1

O presidente viajou aos Estados Unidos na quinta-feira (7), prazo final para decretar a norma

Andressa Anholete / Agência Senado A rejeição do veto total de Lula ao PL da Dosimetria ocorreu em sessão conjunta de deputados e senadores



Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, promulgou nesta sexta-feira (8) a Lei da Dosimetria. A medida pode reduzir as penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro. O texto foi decretado por Acolumbre após o presidente Lula não assinar o documento.

O petista tinha 48 horas para promulgar a decisão, e, como não fez, a prerrogativa passou ao presidente do Congresso, que tinha mais 48 horas para aprovar. Lula havia vetado por completo o PL em janeiro deste ano, e a medida foi derrubada no dia 30 de abril.

Lula viajou aos Estados Unidos na quinta-feira (7), prazo final para promulgar a norma. O dispositivo prevê redução de penas e facilita progressão de regime para crimes contra o Estado Democrático de Direito e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliados e apoiadores envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

A rejeição do veto total de Lula ao PL da Dosimetria ocorreu em sessão conjunta de deputados e senadores. O resultado foi amplo nas duas Casas: na Câmara, o placar foi de 318 a 144, com cinco abstenções. No Senado, de 49 a 24. Para o veto ser derrubado, precisaria de maioria absoluta dos parlamentares – ao menos 257 votos de deputados e 41 de senadores.

Beneficiados

Com a derrubada do veto, a nova forma de soma de penas beneficiará todos os condenados da tentativa de golpe de Estado, como aqueles do grupo principal:

Jair Bolsonaro , ex-presidente da República;

, ex-presidente da República; Almir Garnier , ex-comandante da Marinha;

, ex-comandante da Marinha; Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa;

, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto , ex-ministro da Casa Civil;

, ex-ministro da Casa Civil; Augusto Heleno , ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Anderson Torres , ex-ministro da Justiça;

, ex-ministro da Justiça; Alexandre Ramagem, deputado federal;

Esse grupo foi condenado a penas que variam de 16 anos a 24 anos em regime fechado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em caráter definitivo, em 25 de novembro do ano passado.

Aprovação do texto original

Em dezembro, a Câmara dos Deputados já havia aprovado o texto original do projeto de lei por 291 votos a 148. Na sequência, o Senado aprovou a proposta em votação nominal, com 48 votos favoráveis e 25 contrários.

O texto original previa anistia a todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e dos acusados dos quatro grupos relacionados à tentativa de golpe de Estado julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Mas esse artigo foi retirado do projeto.

*com informações do Estadão Conteúdo