‘Aqui não tem dinheiro do Vorcaro’, diz Lula em visita a hospital

Presidente anunciou pacote de R$ 2,2 bi para tratamento de câncer

Reprodução / YouTube

Ao anunciar um pacote de R$ 2,2 bilhões para ampliar o tratamento do câncer via Sistema Único de Saúde (SUS), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez referência a movimentações financeiras que teriam sido feitas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e que são investigadas pela Polícia Federal.

“Nós, seres humanos, temos que tratar as pessoas com sentimento, com solidariedade. Temos que falar com o coração. Somos 80% emoção e apenas 20% razão. Esse país precisa voltar a ser humano. É preciso extirpar o ódio. Nesse hospital aqui não tem dinheiro do Vorcaro”, disse, durante visita ao Hospital do Amor, em Barretos (SP).

Na quarta-feira (13), o site Intercept Brasil revelou que Vorcaro trocou mensagens com o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) antes de ser preso tentando fugir do país em novembro de 2025. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro se defendeu, afirmando que foi uma negociação privada, sem Lei Rouanet.

As revelações provocaram um “racha” na direita. O ex-governador e também presidenciável Romeu Zema (Novo) chamou o episódio de “imperdoável”.

*com informações da Agência Brasil