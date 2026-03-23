Após manifestação da PGR, Michelle se reunirá ainda nesta segunda com Moraes

O papel da ex-primeira-dama é citado nos bastidores como parte da articulação para a transferência de Jair Bolsonaro à prisão domiciliar

Wilton Junior/Estadão Conteúdo A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se reunirá com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes às 17h desta segunda-feira (23). O encontro acontece após a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

O encontro acontece em meio a movimentações sobre quem seria o responsável pela possível transferência do ex-presidente do presídio militar da Papudinha para cumprir o resto da pena em casa.

Quando foi divulgado o parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, favorável à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, a primeira pergunta nos grupos de aliados do ex-presidente era uma só: a quem atribuir o movimento. A resposta, segundo três interlocutores ouvidos pela Jovem Pan, converge para o mesmo nome — Flávio Bolsonaro.

Nos bastidores, a leitura é de que foi uma reunião recente entre o senador e o ministro Alexandre de Moraes que desbloqueou o caminho para a domiciliar. “Depois da conversa com Flávio, Moraes saiu convencido da domiciliar. Era só ter a conversa com a PGR”, disse um dos aliados. Outro foi mais direto: “O gesto de Flávio de ir até lá mudou tudo.”

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, se reuniu com Moraes no dia 17 de março. Segundo ele, o papo teria sido “bastante tranquilo e objetivo”. “Ele num momento oportuno, ficou de avaliar o pedido. Não deu prazo para a decisão, tem o tempo que achar necessário”. Na sexta-feira (20), o ministro havia dado 48 horas para a PGR dar um parecer sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro. Resposta que veio nesta segunda-feira.

O papel de Michele Bolsonaro é citado nos bastidores como parte da articulação. A ex-primeira-dama teria atuado nos canais mais discretos da negociação, enquanto Flávio assumia a interlocução direta. A percepção no entorno do ex-presidente é de que Moraes sinalizou estar mais confortável com Flávio do que com outros interlocutores do clã. “Moraes está entendendo que Flávio é mais moderado. Não vai ter a postura do pai contra o STF”, disse um terceiro aliado.